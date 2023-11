Désormais, un visa touristique unifié offre une libre circulation entre six pays du Golfe

Le Conseil de Coopération du Golfe (CCG) a récemment donné son aval à un visa touristique unifié, englobant les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite, le Qatar, le Koweït, Oman et Bahreïn. Entrée en vigueur de ce nouveau visa: 2024-2025

C’est un peu comme le visa Schengen en Europe. Celui du Golfe a été approuvé lors de la 40e réunion des ministres de l’Intérieur du CCG, sous la présidence du ministre de l’Intérieur d’Oman, Sayyed Hamoud bin Faisal Al Busaidi, à Muscat. L’objectif principal de ce visa est de faciliter la circulation entre ces six nations pour les résidents et les touristes, représentant ainsi une avancée significative selon le secrétaire général du CCG, Jasem Mohamed Albudaiwi.

Lire aussi | Casablanca. 2027 : augmentation de 20% des coûts de l’électricité, Lydec cède son poste aux communes

Cette décision, susceptible d’avoir des répercussions positives sur les secteurs économique et touristique, a été saluée comme une nouvelle réalisation du CCG. Le ministre de l’Économie des Émirats arabes unis, Abdullah bin Touq Al Marri, avait déjà annoncé le mois dernier que les ministres du tourisme des pays du CCG avaient donné leur feu vert pour ce visa touristique unifié.

Prévu pour entrer en vigueur entre 2024 et 2025, en fonction des réglementations internes de chaque pays du CCG, ce visa permettra aux voyageurs de visiter les six nations du Golfe, renforçant ainsi l’intégration économique régionale et favorisant l’attraction et la rétention des touristes dans la région.

Lire aussi | Délais de paiement. Le montant des amendes acquittées atteint 130 millions de DH

En outre, les ministres ont également approuvé le lancement de la première phase du projet de liaison électronique des infractions routières entre les pays du CCG. Une directive a également été adoptée pour élaborer une stratégie globale du Golfe dans la lutte contre la drogue, devenue un fardeau pour la société du Golfe et mondiale à divers niveaux.