ABA Technology: Au cœur de l’innovation et des transformations numériques

Le jeudi 21 novembre 2024, au Technopark Casablanca, ABA Technology a accueilli des chefs d’entreprises, des journalistes et des experts pour une conférence organisée en partenariat avec Audencia Alumni Maroc.

Placée sous le thème « Maroc 2035 : les licornes au cœur du nouveau business model », cette rencontre a mis en lumière l’ambition du Maroc de s’imposer comme un acteur central dans le domaine des technologies numériques et de l’innovation. Mohamed Benouda, fondateur et PDG du groupe ABA Technology, a partagé sa vision d’un avenir où le Maroc deviendra un hub incontournable pour les start-ups technologiques de rang mondial.

En marge des discussions, les participants ont eu l’occasion de découvrir les installations de l’entreprise, notamment les infrastructures de recherche et développement, de fabrication électronique et de solutions IoT. Cette visite a permis de démontrer l’engagement d’ABA Technology à façonner un avenir numérique, en intégrant des solutions locales et des innovations mondiales.

Un acteur majeur de l’innovation technologique au Maroc

Créée dans l’objectif de transformer les modèles économiques grâce à des solutions technologiques avancées, ABA Technology s’est hissée parmi les leaders de l’innovation en Afrique. Avec une présence dans plusieurs pays, notamment en Europe et en Asie, le groupe réunit plus de 1 000 collaborateurs spécialisés dans divers secteurs tels que l’électronique, les capteurs IoT et les solutions de gestion numérique pour les Smart Cities.

Pour Mohamed Benouda, l’enjeu va au-delà des résultats économiques : « Le Maroc possède un potentiel immense, grâce à son infrastructure et à son capital humain. Nous croyons fermement que notre pays peut devenir un acteur technologique mondial, en s’appuyant sur des solutions innovantes adaptées aux besoins locaux et internationaux. »

Au service de la santé et de l’industrie

Un des projets les plus emblématiques d’ABA Technology est sa plateforme IoT dédiée à la santé publique. Cette technologie permet de surveiller en temps réel la température des frigos contenant des vaccins dans des zones reculées, où les contraintes climatiques rendent leur conservation complexe. Grâce à des capteurs développés localement, la qualité des vaccins est préservée, évitant ainsi des pertes coûteuses et des risques pour la santé publique.

Le groupe a également conçu des solutions médicales portatives comme des mallettes connectées. Équipées de dermato scopes, d’échographes et d’électrocardiographes, ces mallettes permettent aux spécialistes de mener des consultations à distance, même dans les zones les plus isolées. Ces innovations répondent directement aux besoins des systèmes de santé confrontés à la désertification médicale et au manque de ressources humaines.

L’industrie 4.0 : la priorité d’ABA Technology

ABA Technology ne se limite pas à la création d’équipements technologiques. Le groupe est à l’avant-garde de la transformation numérique des processus industriels. En intégrant des systèmes de supervision avancés et des solutions IoT, l’entreprise permet aux industriels de moderniser leurs chaînes de production sans les remplacer entièrement. Cette approche réduit les coûts tout en augmentant l’efficacité.

Une architecture unique combine les données IT (technologies de l’information) et OT (technologies opérationnelles), facilitant ainsi la maintenance prédictive, l’amélioration continue et une meilleure gestion en temps réel. Cette méthodologie est devenue une référence pour plusieurs partenaires industriels, notamment ceux opérant dans des secteurs stratégiques comme l’automobile et l’agro-industrie.

Smart Cities et territoires intelligents

ABA Technology joue un rôle clé dans le développement des villes intelligentes. En intégrant des capteurs mesurant la qualité de l’air, l’éclairage public ou encore les flux de circulation, le groupe aide les collectivités locales à optimiser leurs ressources et à améliorer la qualité de vie des citoyens.

Selon Mohamed Benouda : « L’innovation doit s’étendre au-delà des zones urbaines. Nos solutions sont conçues pour être utilisées dans les zones rurales, les infrastructures agricoles et les réseaux de distribution d’énergie, créant ainsi des territoires intelligents. »

Ces systèmes permettent aux villes de réduire leurs factures énergétiques jusqu’à 40%, grâce à des optimisations basées sur des données en temps réel. L’approche « One Health », qui associe santé humaine, animale et environnementale, illustre l’engagement d’ABA Technology pour des solutions durables et intégrées.

L’internationalisation, une stratégie affirmée

L’expansion internationale est un pilier fondamental de la stratégie d’ABA Technology. En ciblant des marchés en Afrique, en Asie et en Europe, le groupe ambitionne de devenir un acteur global tout en renforçant la crédibilité de l’innovation technologique marocaine.

Des partenariats stratégiques avec des entreprises européennes et asiatiques permettent à ABA Technology de capter davantage de valeur dans les chaînes de production mondiales, tout en adaptant ses solutions aux spécificités locales des marchés étrangers.

Des outils pour l’avenir

L’entreprise investit massivement dans les technologies émergentes telles que l’intelligence artificielle (IA) et la blockchain. Ces outils permettent d’automatiser des processus complexes, d’améliorer la gestion des données et d’optimiser la prise de décision en temps réel. Par exemple, les algorithmes développés par le groupe sont utilisés pour la maintenance prédictive d’équipements critiques et pour améliorer l’efficience énergétique dans les Smart Cities.

Le groupe explore également le potentiel des jumeaux numériques, qui simulent des environnements réels pour optimiser la gestion des ressources et réduire les coûts opérationnels.

Au cœur de la transformation, l’humain

Le développement des compétences locales est une priorité pour ABA Technology. En partenariat avec des universités et des centres de formation, l’entreprise contribue à former une nouvelle génération d’ingénieurs et de techniciens spécialisés dans les technologies de pointe.

« La transformation numérique ne peut se faire sans un capital humain qualifié. C’est pourquoi nous investissons dans la formation continue et le transfert de compétences, afin de préparer nos équipes aux défis de demain », explique Mohamed Benouda.

Un modèle économique innovant et durable

ABA Technology se distingue par un modèle économique agile, basé sur la durabilité et l’innovation. En adoptant une approche intégrée, l’entreprise combine la fabrication locale, la recherche appliquée et le déploiement de solutions numériques adaptées aux besoins spécifiques de chaque client.

Ce modèle permet non seulement de répondre aux exigences des partenaires locaux et internationaux, mais aussi de positionner le Maroc comme un centre d’excellence technologique en Afrique.

Une vision ambitieuse pour 2035

ABA Technology incarne une nouvelle ère pour le Maroc, où l’innovation technologique est au service de la société et de l’économie. À travers des projets novateurs, une stratégie d’expansion internationale et un engagement en faveur de la durabilité, le groupe démontre que le Maroc peut être un acteur clé dans l’économie numérique mondiale.

« Construire des solutions locales pour répondre à des défis globaux » : cette philosophie résume la vision d’ABA Technology et son ambition de contribuer activement à un avenir où le Maroc brillera comme un hub technologique mondial.

Le Made in Morocco au cœur de l’ADN d’ABA Technology

ABA Technology entend se distinguer par son engagement indéfectible envers le « Made in Morocco ». Une stratégie qui met en avant les capacités locales tout en répondant aux standards internationaux. En fabriquant localement ses capteurs, équipements IoT et composants électroniques, l’entreprise illustre comment le savoir-faire marocain peut rivaliser avec des productions internationales.

Cette approche s’étend bien au-delà de la simple production : l’entreprise mise, en effet, sur une chaîne de valeur intégrée, qui englobe la conception, la fabrication et l’assemblage, jusqu’à la distribution et le service après-vente, directement depuis le Maroc.

Selon Mohamed Benouda, fondateur et PDG du groupe, « investir dans le Made in Morocco, c’est investir dans l’indépendance technologique de notre pays tout en favorisant la création d’emplois qualifiés. » Grâce à une expertise locale accrue, ABA Technology offre des solutions adaptées aux spécificités culturelles et économiques du marché marocain, tout en respectant des normes rigoureuses pour répondre à la demande internationale. Cette intégration verticale permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de renforcer la réactivité face aux besoins des clients.

Pour la souveraineté technologique

En se positionnant comme un acteur majeur du Made in Morocco, ABA Technology contribue à l’autosuffisance technologique du Royaume. Les équipements médicaux connectés et les capteurs IoT fabriqués au Maroc, à titre d’exemple, témoignent d’une capacité industrielle locale capable de répondre à des besoins critiques dans des secteurs comme la santé publique, les infrastructures urbaines et l’industrie.

Cette orientation stratégique va également de pair avec une vision à long terme : renforcer l’écosystème technologique marocain pour attirer davantage d’investissements et de talents. L’entreprise mise sur des partenariats avec des universités et des instituts locaux afin de former des ingénieurs et techniciens qui deviennent, à leur tour, les ambassadeurs d’un Made in Morocco compétitif et innovant.