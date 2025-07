TGCC lance une ambitieuse opération d’augmentation de capital

Le groupe TGCC, acteur majeur du secteur du BTP, lance, dans les prochains jours, une ambitieuse opération d’augmentation de capital de près de 2,2 milliards de dirhams, destinée notamment à soutenir sa dynamique de croissance et à accompagner les grands chantiers à venir.

L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) vient de valider cette émission portant sur 3 millions d’actions nouvelles, proposées au prix unitaire de 725 dirhams, la période de souscription étant fixée du 14 au 18 juillet 2025.

Introduit en bourse en 2021, TGCC a franchi une étape stratégique dans son développement, confirmant son rôle de leader dans le secteur mais aussi dans les grands projets d’infrastructures au Maroc et en Afrique.

«Cette opération constitue une opportunité unique pour les investisseurs souhaitant prendre part à l’expansion d’un groupe engagé dans la transformation du territoire, l’innovation technique et la durabilité », explique le groupe sur son site institutionnel.

Depuis sa création en 1991, TGCC (Travaux Généraux de Construction de Casablanca) a réalisé nombre de projets emblématiques dans le Royaume, à l’image de la Tour Mohammed VI, la gare Casa Port et Anfa Place. Le groupe est aussi au cœur des chantiers de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2025) et de la Coupe du Monde 2030, deux événements sportifs majeurs prévus au Maroc.

En février dernier, le groupe signe une opération d’envergure avec l’acquisition de 60% du capital de la Société de Travaux Agricoles Marocains (STAM), qui détient 55% de VIAS SA. Cette acquisition est accompagnée d’une augmentation de capital permettant à STAM de porter sa participation dans VIAS à 80%.

Au terme du premier trimestre 2025, TGCC a fait état d’un carnet de commandes de 10,4 milliards de dirhams, reflétant «sa capacité à capter des opportunités dans un environnement exigeant, aussi bien auprès des donneurs d’ordre publics que privés».

Le groupe considère que les perspectives sont «favorables» pour le secteur du bâtiment, porté par l’essor des investissements dans l’éducation, la santé, l’hôtellerie et les infrastructures. De plus, les préparatifs de la CAN-2025 et de la Coupe du Monde 2030 offrent de nouvelles opportunités de croissance.