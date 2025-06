Le LPEE réalise un bénéfice record de 50 millions de DH

Porté par la dynamique industrielle et de BTP que connaît le Maroc depuis la reprise post-Covid, le Laboratoire Public d’Essais et d’Études (LPEE) bat tous records historiques en termes de performances économiques et financières.

Cet établissement public qui gère et développe une mission publique qui consiste à fournir aux maîtres d’ouvrages, aux opérateurs publics et privés et aux collectivités territoriales des prestations d’expérimentation technique, vient d’atteindre, pour la première fois de son histoire, un résultat net de l’ordre de 50 millions de dirhams pour un chiffre d’affaires, lui aussi, sur les chapeaux de roue à plus de 620 millions de dirhams à l’issue d’une croissance vigoureuse de près de 15% maintenue durant deux années successives (en 2024 et en 2023).

Cette capacité bénéficiaire des plus louables pour un établissement public est d’autant plus appréciable, que le LPEE poursuit un programme d’investissement ambitieux dans les équipements, la formation et la couverture territoriale qui dépasse actuellement une vingtaine de succursales qui permet à l’établissement dirigé par Mustapha FARES, de servir quelques 2.500 clients à travers le pays, dont certaines grosses pointures comme l’OCP qui lui avait confié, il y a quelques années un méga-contrat portant sur plus de 150 millions de dirhams par an.

Rappelons, que le LPEE qui emploie à fin 2024 plus de 1100 salariés dont plus de 30% d’ingénieurs et cadres supérieurs, avait été créé en 1947 sous forme d’établissement avant d’être transformé, à partir de 1973, en société anonyme sous la tutelle du Ministère de l’Equipement et de l’Eau avec un capital contrôlé par l’ONEE, l’ANP et l’ONCF. Les activités du LPEE sont organisées selon cinq disciplines, à savoir les sciences de la terre (géotechnique, mécanique des sols…), l’hydraulique, l’environnement, le génie civil et les industries.