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Ciments du Maroc double son résultat net en 2025

by Challenge avec MAP
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Crédit DR.

Le résultat net de Ciments du Maroc a atteint 1,40 milliard de dirhams (MMDH) en 2025, en hausse de 49,9% par rapport à l’année précédente (+40% en données proforma).

Corrigé des éléments non courants significatifs en 2024 et 2025, le résultat net aurait connu une amélioration de 23,8% en version proforma par rapport au 31 décembre 2024, indique la société dans un communiqué sur ses résultats financiers.

L’exercice 2025 a été marqué par l’acquisition au 30 juin 2025 des sociétés Asment de Témara et Grabemaro, opérant dans les secteurs de la production de ciment, des granulats et du béton prêt à l’emploi, fait savoir la même source.

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Et de noter que cet investissement stratégique a permis à Ciments du Maroc de renforcer sa position d’acteur majeur des matériaux de construction, tout en poursuivant sa stratégie environnementale axée sur la réduction de l’empreinte carbone, notamment grâce à l’usage de combustibles alternatifs.

Portée la dynamique du secteur de la construction liée aux importants travaux d’infrastructures, combinés aux travaux relatifs à l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et de la Coupe du Monde de football 2030, la société a enregistré une progression des volumes de ventes domestiques sur l’ensemble de ses métiers.

Ainsi, le chiffre d’affaires opérationnel s’est établi à 5,34 MMDH, en croissance de 22,6% par rapport à l’exercice précédent en tenant compte de l’élargissement de périmètre. En données proforma, le chiffre d’affaires aurait progressé de 7,2%.

Grâce à la maîtrise des coûts combinée à la performance industrielle et à l’efficacité énergétique, le résultat d’exploitation a enregistré une progression de 30,5% pour atteindre 2,032 MMDH. En base proforma, cette amélioration se serait établie à 14,9%.

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La capacité d’autofinancement ressort en hausse de 18,3% pour s’établir à 1,55 MMDH, alors que la progression de la dette s’explique par le recours à un financement externe nécessaire à l’acquisition d’Asment de Témara.

La société a réalisé un résultat net social de 1,24 MMDH au titre de l’exercice 2025 et un chiffre d’affaires de 4,14 MMDH en progression respectivement de 38,1% et de 6,1%.

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