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Jet Contactors construit la future gare du Grand Stade Hassan II

by Challenge
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Le futur Grand Stade Hassan II, construit à Benslimane en prévision de la Coupe du Monde 2030

Jet Contractors a décroché un contrat de 415,5 millions de dirhams (MDH) portant sur la construction de la future gare ferroviaire du Grand Stade Hassan II à Benslimane, qui devrait être la plus grande enceinte de football dans le monde avec une capacité prévisionnelle de 115.000 spectateurs.

D’après le procès-verbal d’attribution, rapporté par plusieurs sources médiatiques, l’opérateur a été retenu par l’Office national des chemins de fer (ONCF) en tant que le soumissionnaire ayant présenté l’offre conforme la moins disante face aux autres concurrents.

La future gare sera une infrastructure de nouvelle génération dédiée à l’accueil de la Coupe du monde 2030. Elle reliera le stade à Casablanca et Rabat en 15-20 minutes, en combinant les trains à grande vitesse Al Boraq et les RER. Conçue pour absorber les flux massifs, elle pourra accueillir jusqu’à 12 millions de passagers par an. La durée des travaux est estimée à 24 mois.

Lire aussi | L’ONCF prévoit un chiffre d’affaires dépassant 5 MMDH en 2025

En octobre dernier, l’ONCF a lancé une consultation relative à la construction de 24 nouvelles gares, 3 technicentres et 9 stations de maintenance, dans le cadre de la future LGV Kénitra-Marrakech. l s’agit des gares Grand Stade Hassan II, Casa-Sud, Marrakech-Gueliz, Aéroport de Casablanca, Aéroport Rabat-Salé, Sidi Taibi, Sidi Bouknadel, Sidi Abdellah, Salé Tabriquet, Ain Attiq, Zenata ville nouvelle et Mohammedia Facultés.

D’autres gares sont également prévues à l’instar des gares Sidi Bernoussi, Ain Sebaâ, Hay Mohammadi, Sidi Maârouf, Nouvelle Médina à Casablanca, Mers Sultan, Casa Oasis, Nouvelle ville verte LGV, Ville verte RER, Sidi Ghanem, Sidi Bouathmane et celle du Stade de Marrakech.

Les trois technicentres seront installés à Marrakech, Nouaceur, Fès, tandis que les neuf stations de maintenance seront situées à Skhirat, Mohammedia Facultés, Casa-Voyageurs site 1, Casa Voyageurs site 2, Casa-Sud, Sidi Kacem, Meknès, Settat et Benguerir.

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