L’ONCF prévoit un chiffre d’affaires dépassant 5 MMDH en 2025

Le chiffre d’affaires global prévisionnel de l’Office national des chemins de fer (ONCF) pour l’année 2025 devrait dépasser les 5 milliards de dirhams (MMDH), porté notamment par la croissance continue de l’activité voyageurs et la dynamique soutenue des activités Fret.

« L’année 2025 confirme la consolidation des performances économiques et commerciales de l’ONCF et représente une étape majeure dans la mise en œuvre du nouveau cycle de développement, avec des niveaux records attendus pour l’activité voyageurs : 56 millions de voyageurs ayant choisi le train pour leurs déplacements, dont 5,6 millions de passagers ayant choisi Al Boraq, avec un chiffre d’affaires prévu de 2,9 Milliards de dirhams », indique l’Office dans un communiqué sur la tenue de son Conseil d’administration, jeudi à Rabat, sous la présidence du ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh.

Le transport des phosphates affiche, quant à lui, une progression notable de ses revenus, avec une projection de chiffre d’affaires qui dépasserait 1,2 MMDH pour 13,9 millions de tonnes transportées.

L’activité fret se démarque également, avec un niveau d’activité estimé à plus de 9 millions de tonnes de marchandises transportées d’ici la fin de l’année 2025, générant un chiffre d’affaires de 710 millions de dirhams.

S’agissant des budgets 2026, le directeur général de l’ONCF, Mohamed Rabie Khlie, a précisé qu’ils ont été élaborés conformément aux Hautes Orientations Royales visant à soutenir le développement des investissements ainsi que la croissance économique nationale. Ces budgets s’inscrivent dans la trajectoire de croissance de l’ensemble des activités de l’ONCF, traduisant des perspectives favorables et ambitions volontaristes pour le ferroviaire.

Ainsi, le segment voyageurs affiche une progression continue avec l’objectif d’atteindre 58,5 millions de voyageurs, soit une hausse de 4% par rapport aux prévisions de clôture de 2025. Les activités Fret et Phosphates devraient poursuivre leur dynamique positive, avec un volume global prévu de 24 millions de tonnes en 2026.

L’activité Fret ambitionne d’atteindre 9,5 millions de tonnes, tandis que le transport des phosphates vise 14,5 millions de tonnes, soit dans les deux cas une progression de 4% par rapport à 2025. Cette dynamique de croissance soutenue devrait ainsi se traduire par la réalisation d’un chiffre d’affaires de 5,4 MMDH, en hausse de 7% par rapport à 2025.

Au chapitre des investissements, il a été souligné que l’année 2025 sera clôturée avec un budget prévisionnel dépassant 18 MMDH. Pour 2026, l’ONCF prévoit un volume d’investissement de l’ordre de 23 MMDH, marquant l’accélération du nouveau cycle de développement. Aligné sur le déploiement de ce nouveau cycle d’investissement, l’ONCF introduit également une nouvelle stratégie ESG ambitieuse et structurante, conçue pour accélérer sa performance durable et élargir son impact positif au bénéfice de la collectivité.

Lors de cette session du CA de l’ONCF, qui a porté sur l’examen des performances prévisionnelles de l’exercice 2025 et l’adoption des budgets prévus pour l’année 2026, M. Kayouh a souligné l’essor remarquable du secteur ferroviaire national sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Porté par une vision clairvoyante, et soutenu par la réalisation de projets d’envergure, le rail marocain s’est progressivement affirmé, au fil des décennies, comme un pilier stratégique d’une mobilité durable, bas carbone, tout en générant des retombées socio-économiques majeures pour le Royaume.

Le ministre a également mis en lumière l’importance stratégique du vaste programme d’investissement de 96 MMDH, lancé officiellement par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le 24 avril 2025.

Il a souligné également que ces projets structurants témoignent de la volonté du Souverain de hisser le rail marocain au rang des systèmes ferroviaires les plus performants, tout en renforçant la mobilité durable, la compétitivité économique et l’aménagement équilibré du territoire. Pour sa part, M. Khlie fait savoir que l’année 2025 a été marquée par le lancement officiel du plus vaste programme d’investissement de l’Office, par Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Ce chantier d’envergure prévoit notamment l’extension de la ligne à grande vitesse vers Marrakech, l’acquisition de nouvelles rames, la construction de gares « nouvelle génération », le développement d’un réseau ferroviaire de proximité, ainsi que la modernisation globale des infrastructures du réseau ferroviaire actuel. A la fin de la séance, les membres du Conseil d’Administration ont félicité l’ensemble des collaborateurs de l’ONCF pour les efforts louables déployés en faveur d’une mobilité durable, inclusive et viable au cœur de la transformation territoriale d’un Maroc en mouvement.