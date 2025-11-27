Rabat abrite le Congrès mondial sur la sécurité ferroviaire

Après le Congrès mondial de la Grande Vitesse ferroviaire, tenu en 2023 à Marrakech, le Maroc accueille un autre événement majeur de l’Union Internationale des Chemins de fer (UIC), en l’occurrence le 20ème Congrès mondial sur la sécurité ferroviaire.

Placée sous le thème «la sécurité ferroviaire de demain: allier les personnes et la technologie», cette édition se tient, du 2 au 4 décembre prochain, dans la capitale Rabat, en partenariat entre l’Office national des Chemins de fer (ONCF) et l’UIC.

Au vu de place centrale de cette question tant pour les usagers que pour les opérateurs, qui en font une priorité absolue, cette rencontre offre une plateforme propice pour partager des connaissances, explorer des solutions innovantes et engager des discussions sur la manière de renforcer la sûreté ferroviaire en tirant parti à la fois de l’expertise humaine et de l’innovation technologique.

Outre les tables rondes et les panels, les opéateurs ont prévu un espace d’exposition permettant aux acteurs du secteur et aux fournisseurs de solutions de présenter leurs dernières innovations, perspectives et réalisations en la matière.

Le programme du Congrès, tenu sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, s’articule autour de quatre principaux axes:

• Nouveaux défis en matière de sécurité ferroviaire,

• Innovation, numérisation et intelligence artificielle au service de la sûreté

• Coopération internationale et approches de partenariat

• Sécurité des gares et spécificités liées à la sûreté des lignes à grande vitesse