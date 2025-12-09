Coup d’envoi à El Jadida du 4e Rail Industry Summit Morocco

La 4e édition du Rail Industry Summit Morocco (RISM) a démarré, mardi 9 décembre, au Parc des Expositions Mohammed VI à El Jadida, à l’initiative de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), le Cluster Moroccan Traindustry (MTI) et Advanced Business Events (ABE), en partenariat avec l’Office National des Chemins de Fer (ONCF).

Depuis sa première édition, le RISM s’est imposé comme un rendez-vous incontournable pour les professionnels et experts de l’industrie ferroviaire. Positionné comme une convention d’affaires internationale, l’événement a pour vocation de réunir l’ensemble des maillons de la supply chain — donneurs d’ordre, équipementiers, fournisseurs et prestataires de services.

Le Maroc, avec un réseau ferroviaire national d’environ 3350 km, le plus développé du Maghreb et le deuxième d’Afrique, se distingue aujourd’hui comme l’un des pays africains les plus avancés en matière d’infrastructures ferroviaires. D’ici fin 2025, le réseau national devrait atteindre un nouveau record avec près de 56 millions de voyageurs, marquant une hausse significative de la fréquentation et témoignant du dynamisme du secteur.

Au cours de la séance d’ouverture, le ministre du Transport et de la Logistique, Abdessamad Kayouh, a souligné que le développement ferroviaire s’inscrit aujourd’hui au cœur des priorités nationales, en tant que levier essentiel pour renforcer la connectivité des territoires, accompagner la croissance des déplacements et soutenir les objectifs de compétitivité logistique fixés par le Nouveau Modèle de Développement.

Le Maroc poursuit une transformation profonde de son système ferroviaire, portée par des investissements structurants et une vision intégrée visant à moderniser les infrastructures, diversifier les services et améliorer durablement la qualité de la mobilité, a-t-il assuré.

M. Kayouh a également mis en avant l’extension projetée du réseau à grande vitesse, qui couvrira quatre grandes régions du Royaume, ainsi que le développement de services de type RER dans les métropoles de Casablanca, Rabat et Marrakech.

Ces projets, a-t-il indiqué, contribueront à réduire les temps de parcours, faciliter les déplacements quotidiens et renforcer la cohésion territoriale, ajoutant que la connexion ferroviaire des stades de Rabat, Marrakech et Benslimane s’inscrit dans la perspective de la Coupe du Monde 2030.

De son côté, le Directeur Général adjoint de l’Office National des Chemins de Fer (ONCF) et président du cluster ferroviaire MTI (Moroccan TraIndustry), Mohammed Smouni, a souligné que cette nouvelle édition du Rail Industry Summit intervient dans un contexte marqué par une mobilisation nationale sans précédent en faveur du développement du rail.

Cet événement qui accueille aujourd’hui plus de 1.400 participants représente l’ensemble des métiers du ferroviaire, du train à grande vitesse aux technologies de signalisation et de sécurité, confirmant ainsi la place croissante du Maroc comme plateforme ferroviaire émergente, a-t-il fait savoir.

Par ailleurs, M. Smouni a mis en exergue l’ambition industrielle portée par le Royaume, notamment à travers le projet d’implantation d’une unité de production ferroviaire à Benguerir, destinée à fabriquer des wagons et des équipements répondant aux besoins du marché national.

Cette initiative, reposant sur une ingénierie purement marocaine, permettra d’atteindre un niveau d’intégration locale avoisinant 60 %, contribuant ainsi à renforcer la souveraineté industrielle et à positionner le Maroc dans les chaînes de valeur mondiales du rail, a-t-il dit.

Il a ajouté que le développement de cet écosystème industriel sera soutenu par une dynamique de formation, de recherche et d’innovation impliquant des universités, des écoles d’ingénieurs, des centres de recherche et des opérateurs privés.

Cette synergie, a-t-il expliqué, favorisera l’émergence d’une industrie ferroviaire performante, capable d’accompagner les grands projets nationaux, notamment l’extension du réseau à grande vitesse, les dessertes régionales et les futurs services RER dans les grandes métropoles.

En marge de l’ouverture des travaux du RISM 2025, deux mémorandums d’entente (MoU) ont été signés, illustrant la volonté des acteurs institutionnels et industriels de renforcer la coopération internationale et d’accélérer la structuration de l’écosystème ferroviaire national.

Le premier mémorandum lie le Cluster Morocco TraIndustry, représenté par M. Smouni, à l’association espagnole de transport (AET), représentée par sa vice-présidente, Joudia Boujdaini.

Cet accord vise à consolider les synergies entre les écosystèmes ferroviaires marocain et espagnol à travers le développement de coopérations technologiques et industrielles, l’émergence de chaînes d’approvisionnement transnationales, l’échange de compétences et de bonnes pratiques ainsi que l’engagement dans des projets conjoints de recherche et développement.

Il porte également sur la formation continue des opérateurs, l’innovation numérique, la transition énergétique et le soutien au développement des corridors logistiques euro-méditerranéens.

Le second MoU, conclu entre M. Smouni, les porteurs de projets retenus dans le cadre des chaires industrielles et le représentant du comité de pilotage, Mohamed Sedki, vise à finaliser la structuration des chaires industrielles destinées à soutenir la recherche appliquée et l’innovation dans le secteur ferroviaire, à en préparer le lancement officiel et à définir les modalités de gouvernance de ces chaires.

Il prévoit également l’établissement d’un cadre garantissant la cohérence, la durabilité et la pérennité du dispositif. Le protocole, conclu pour une durée de trois mois, marque une étape déterminante dans la construction d’un socle académique et scientifique complémentaire à l’essor industriel du rail au Maroc.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 4ᵉ édition du Rail Industry Summit Morocco, organisée par l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), le MTI et Advanced Business Events (ABE), en partenariat avec l’ONCF, se poursuit sur deux jours au Parc des Expositions Mohammed VI à El Jadida.

Réunissant plus de 250 entreprises issues de 20 pays et plus de 1.000 participants, cette plateforme d’échanges et de coopération s’impose comme un rendez-vous majeur pour les acteurs du secteur ferroviaire.

Avec un programme articulé autour de conférences de haut niveau, d’ateliers thématiques et de rencontres d’affaires, cet évènement aborde les grands enjeux du rail, notamment les projets structurants en Afrique, la modernisation des infrastructures, les technologies ferroviaires de nouvelle génération, la mobilité durable et le développement du capital humain.