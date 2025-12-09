Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Damane Cash et la FEP s’accordent sur la digitalisation des paiements scolaires
Partenariat : Renault et Ford unissent leurs forces dans l’électrique
Coup d’envoi à El Jadida du 4e Rail Industry Summit Morocco
Football: Visit Rwanda, la marque qui rapporte des millions d’euros…
Crise de l’eau : l’incontournabilité des solutions structurelles
Universités: le pouvoir des présidents remis en cause
Alstom installe au Maroc «la première ligne de production mondiale» de pupitres de conduite pour trains
Une première au Maroc: une usine de produits de fibre en verre à Tanger Tech
Politique de l’eau: « La transformation silencieuse » promise par Nizar Baraka
Naybet, Igamane, Drogba et Okocha « ambassadeurs de marque » de Vivo Energy Maroc
Home Flash-ecoAutomobilePartenariat : Renault et Ford unissent leurs forces dans l’électrique
Automobile

Partenariat : Renault et Ford unissent leurs forces dans l’électrique

by David Jérémie
written by David Jérémie
Accord signé entre François Provost, DG de Renault Group, et Jim Farley, PDG de Ford Motor Company, pour développer deux voitures électriques. Crédit : DR.

Renault Group et Ford ont annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique historique visant à élargir l’offre de véhicules électriques de Ford destinée aux clients européens, renforçant considérablement la compétitivité des deux entreprises dans un paysage automobile européen en rapide mutation.

L’un des volets majeurs de ce partenariat repose sur le développement de deux véhicules électriques Ford spécifiques. Conçus à partir de la plateforme Ampere, ces modèles tireront parti de l’expertise et de la compétitivité de Renault Group dans le domaine de l’électrique. Leur production sera assurée par Renault Group dans le nord de la France, mettant en valeur le savoir-faire industriel d’excellence du pôle Ampere ElectriCity.

Lire aussi | Renault 5 E-Tech : le retour d’une icône en version électrique au Maroc

Conçus par Ford en partenariat avec Renault Group, ces deux modèles promettent des performances routières inédites, fidèles à l’ADN authentique de Ford, tout en offrant une expérience utilisateur intuitive. Ils inaugurent une nouvelle offensive produit ambitieuse de la marque sur le marché européen. Le premier véhicule sera disponible en concession dès le début de l’année 2028. Parallèlement à leur coopération sur les véhicules électriques, Ford et Renault Group ont signé une lettre d’intention (LOI) visant à renforcer leur collaboration dans le secteur des véhicules utilitaires légers (VUL) en Europe. Cette initiative ouvre la voie à l’étude conjointe du développement et de la production de certains modèles de VUL des deux constructeurs.

Lire aussi | Ford Territory : un SUV hybride taillé pour les routes marocaines

Renault Group et Ford s’appuieront sur la plateforme Ampere, son écosystème industriel et ElectriCity dans le nord de la France pour produire deux nouveaux modèles électriques Ford. En conjuguant leur savoir-faire en innovation, design, logiciels et services, les deux constructeurs visent à répondre aux enjeux actuels du secteur et à mieux satisfaire les clients, qu’il s’agisse de véhicules particuliers ou utilitaires. Ce partenariat stratégique associe l’expérience de longue date des deux groupes dans les utilitaires légers, leur puissance industrielle et leur réseau de fournisseurs, constituant un levier majeur d’innovation et de compétitivité sur le marché européen.

Vous aimerez aussi

BYD dévoile la SEAL 5 et ouvre un nouveau showroom à Casablanca [Vidéo]

Le marché automobile marocain atteint un niveau record à fin novembre 2025

M‑AUTOMOTIV lance la marque sud-coréenne KGM au Maroc

SUV électrique premium : le Zeekr 7X débarque au Maroc

La BMW iX3 s’expose en avant-première au Maroc [Vidéo]

Le nouveau MG HS Hybrid+ débarque au Maroc