Partenariat : Renault et Ford unissent leurs forces dans l’électrique

Renault Group et Ford ont annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique historique visant à élargir l’offre de véhicules électriques de Ford destinée aux clients européens, renforçant considérablement la compétitivité des deux entreprises dans un paysage automobile européen en rapide mutation.

L’un des volets majeurs de ce partenariat repose sur le développement de deux véhicules électriques Ford spécifiques. Conçus à partir de la plateforme Ampere, ces modèles tireront parti de l’expertise et de la compétitivité de Renault Group dans le domaine de l’électrique. Leur production sera assurée par Renault Group dans le nord de la France, mettant en valeur le savoir-faire industriel d’excellence du pôle Ampere ElectriCity.

Conçus par Ford en partenariat avec Renault Group, ces deux modèles promettent des performances routières inédites, fidèles à l’ADN authentique de Ford, tout en offrant une expérience utilisateur intuitive. Ils inaugurent une nouvelle offensive produit ambitieuse de la marque sur le marché européen. Le premier véhicule sera disponible en concession dès le début de l’année 2028. Parallèlement à leur coopération sur les véhicules électriques, Ford et Renault Group ont signé une lettre d’intention (LOI) visant à renforcer leur collaboration dans le secteur des véhicules utilitaires légers (VUL) en Europe. Cette initiative ouvre la voie à l’étude conjointe du développement et de la production de certains modèles de VUL des deux constructeurs.

Renault Group et Ford s’appuieront sur la plateforme Ampere, son écosystème industriel et ElectriCity dans le nord de la France pour produire deux nouveaux modèles électriques Ford. En conjuguant leur savoir-faire en innovation, design, logiciels et services, les deux constructeurs visent à répondre aux enjeux actuels du secteur et à mieux satisfaire les clients, qu’il s’agisse de véhicules particuliers ou utilitaires. Ce partenariat stratégique associe l’expérience de longue date des deux groupes dans les utilitaires légers, leur puissance industrielle et leur réseau de fournisseurs, constituant un levier majeur d’innovation et de compétitivité sur le marché européen.