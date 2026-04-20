Le nouveau Renault Captur arrive au Maroc

Renault Maroc annonce le lancement du nouveau Captur, un modèle qui se réinvente pour consolider sa position sur le segment B-SUV. Disponible dans tout le réseau à partir du 7 mai 2026, il se distingue par un design plus expressif, une double offre moteur et une vie à bord pensée pour répondre à tous les usages.

Avec ses lignes tendues et sa face avant totalement inédite, le nouveau Captur adopte le style renouvelé de la marque. Sa silhouette athlétique, sublimée par la finition Esprit Alpine et la nouvelle teinte Gris Rafale, lui confère une identité plus statutaire. La signature lumineuse modernisée, les optiques full LED et la carrosserie biton renforcent son dynamisme, tandis que l’arrière transparent et redessiné accentue la perception de qualité.

À l’intérieur, l’expérience monte en gamme. Le système multimédia OpenR Link avec écran central de 10,4 pouces, compatible Apple CarPlay et Android Auto, modernise l’habitacle. La modularité reste l’un des points forts : banquette arrière coulissante sur 16 cm, coffre modulable jusqu’à 616 litres et multiples rangements totalisant 24,7 litres. La finition Esprit Alpine apporte une touche sportive, avec des détails inspirés de l’univers Alpine, des jantes spécifiques et une ambiance intérieure distinctive.

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Côté motorisations, Renault propose une double offre. Le nouveau Captur inaugure au Maroc la motorisation Full Hybrid E-Tech de 160 chevaux, sans recharge, permettant une conduite silencieuse et jusqu’à 80 % de trajets urbains en mode électrique. Elle combine deux moteurs électriques et un bloc essence 1,8 l, associés à une boîte multimode à crabots, garantissant précision et fiabilité. En parallèle, une version essence TCe de 155 ch avec boîte automatique EDC à 7 rapports complète la gamme, offrant polyvalence et confort de conduite.

Cette nouveauté sera proposé en trois versions : Techno TCe 155 EDC à partir de 255 000 DH TTC, Techno Full Hybrid E-Tech 160 ch à partir de 290 000 DH TTC, et Esprit Alpine Full Hybrid E-Tech 160 ch à partir de 310 000 DH TTC.