Rallye Aïcha des Gazelles : Dacia Maroc sur le podium

À l’issue de la 35ᵉ édition du Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc, Dacia Maroc a mis en relief une performance notable de ses équipages engagés dans la catégorie Crossover. Après plusieurs jours de navigation au cœur du désert, dans des conditions où précision et endurance ont été essentielles, les collaboratrices de Renault Group Maroc ont décroché une 3ᵉ place avec l’équipage 302, représenté par Sara Boumalek et Sihame Goumairi, ainsi qu’une 4ᵉ place avec l’équipage 301, composé de Nelly Herraf et Hind Lafdel.

Au-delà du classement, cette participation illustre, selon Dacia Maroc, l’engagement et la cohésion des quatre collaboratrices, qui ont su relever avec brio un défi basé sur la navigation traditionnelle, sans GPS. Cette aventure humaine et collective a mis en lumière leur capacité d’analyse, leur esprit d’équipe et leur détermination, des valeurs que Dacia Maroc souhaite promouvoir à travers son implication dans le rallye.

Les équipages ont évolué au volant du Dacia Duster 4×4, un modèle qui a confirmé une nouvelle fois sa robustesse et sa fiabilité dans des conditions extrêmes. Sur les dunes, les pistes rocailleuses ou les longues étapes du désert, le Duster s’est imposé comme un partenaire fiable, capable de s’adapter aux terrains les plus exigeants.

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Avec cette nouvelle participation, Dacia Maroc poursuit le développement d’une communauté de collaboratrices engagées. Depuis 2022, la marque offre à ses équipes féminines l’opportunité de vivre une expérience unique, à la fois sportive et humaine. Les équipages 301 et 302 rejoignent ainsi un collectif de 14 femmes inspirantes, devenues de véritables ambassadrices des valeurs de solidarité, de résilience et de dépassement de soi portées par le Groupe.