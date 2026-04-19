WeTaxi: la startup Tripass digitalise le taxi aéroportuaire au Maroc

Depuis son lancement, le service WeTaxi, développé par la startup marocaine Tripass, a permis le transport de plus de 2,1 millions de passagers entre les aéroports du Royaume et les centres-villes. Une performance qui illustre la montée en puissance de la digitalisation dans le transport aéroportuaire marocain, et qui entend apporter des solutions concrètes aux enjeux de tarification et de transparence du service.

Pour de nombreux voyageurs, le premier contact avec le Maroc se fait à travers un trajet en taxi. C’est sur ce constat que Tripass, à travers son service WeTaxi, affirme apporter une réponse innovante : grâce à des guichets intelligents et des bornes de prépaiement installés directement dans les aéroports, le passager règle un tarif fixe, affiché et connu à l’avance, avant même de monter dans le véhicule. Selon la startup, les résultats obtenus depuis la mise en service témoignent de la solidité du modèle : plus de 2,1 millions de trajets ont été assurés, reliant les aéroports du Royaume aux centres villes, et les voyageurs attribuent au service une note moyenne de satisfaction de 4,3 sur 5, signe d’une expérience globalement positive.

Tripass souligne que sa plateforme WeTaxi se distingue par un système de traçabilité numérique ayant permis la restitution de 2 341 objets perdus à leurs propriétaires, renforçant ainsi la confiance des passagers. L’entreprise insiste également sur un fait inédit dans le secteur : grâce au prépaiement systématique, aucun litige tarifaire n’a été enregistré depuis le lancement du service. Selon Tripass, ces chiffres traduisent la robustesse du modèle et l’impact positif de la solution sur l’expérience des voyageurs.

Lire aussi | z.systems lève 1,65 million de dollars pour la digitalisation du commerce traditionnel

Selon Tripass, WeTaxi place les chauffeurs au centre de son dispositif. Concrètement, chaque professionnel dispose d’un portefeuille numérique pour gérer ses revenus de manière transparente et accéder à des services financiers formels. Un programme d’accompagnement les forme à l’utilisation des outils numériques, tandis qu’une application dédiée optimise la gestion des courses et la rentabilité. Cette approche constitue un levier d’inclusion financière pour une profession longtemps exclue des circuits bancaires classiques, dixit le staff de Tripass.

Par ailleurs, la plateforme intègre plusieurs mécanismes de traçabilité et d’évaluation qui renforcent la confiance des usagers. Les passagers peuvent ainsi noter chaque trajet, ce qui permet de mesurer en continu la qualité du service et d’encourager les bonnes pratiques. Par ailleurs, les objets oubliés sont rapidement restitués grâce à un système numérique de suivi, garantissant une expérience plus sécurisée et rassurante. Enfin, les autorités aéroportuaires disposent d’un cadre de service fiable et auditable, leur offrant une visibilité claire sur les opérations et contribuant à instaurer un environnement professionnel et transparent.

Lire aussi | Startups marocaines: vers une nouvelle maturité du financement?

«Avec Wetaxi, notre ambition dépasse la simple gestion logistique. Nous avons voulu créer un modèle de confiance là où régnait l’incertitude. En digitalisant les flux, nous ne faisons pas que simplifier la vie des voyageurs ; nous redonnons de la dignité et des outils modernes aux chauffeurs de taxi, premiers ambassadeurs de l’hospitalité marocaine», a souligné Abid Khirani, co-fondateur de Tripass. Rappelons que WeTaxi est la première solution déployée par Tripass, qui ambitionne de moderniser l’ensemble de la chaîne de transport et d’accueil des voyageurs au Maroc. Justement, de nouvelles briques numériques devraient être annoncées prochainement.