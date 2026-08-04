Le Magnite, vitrine de la nouvelle stratégie industrielle de Nissan en Égypte

Nissan vient de lancer la commercialisation du Magnite en Egypte, un SUV urbain assemblé localement. Une étape qui s’inscrit dans une stratégie industrielle plus large, à savoir consolider le pays comme plateforme d’exportation vers l’Afrique et le Moyen-Orient.

Plus petit SUV urbain de la gamme mondiale du constructeur japonais, le Nissan Magnite est désormais assemblé localement à l’usine de Six‑Octobre, près du Caire, et vient d’ailleurs de débuter sa commercialisation sur le marché local. Un développement industriel qui prend une dimension particulière au regard du succès déjà rencontré par ce modèle, exporté vers plus de 65 pays. Justement, au Maroc, le Nissan Magnite est distribué par Auto Hall à travers sa filiale SMVN. Les modèles commercialisés proviennent de l’usine indienne de Nissan, située près de Chennai, qui demeure le hub mondial d’exportation du véhicule.

Détenue à 100 % par Nissan depuis 2004, l’usine de Six‑Octobre a bénéficié depuis 2024 d’un plan de modernisation de 45 millions de dollars, portant sa capacité annuelle à 50 000 unités. Cette modernisation, qui marque une étape décisive pour le constructeur japonais en Égypte, renforce la compétitivité du site en préparant plus sûrement l’arrivée future de nouveaux modèles.

Faut-il souligner que cette plateforme s’inscrit pleinement dans le cadre du Programme de développement de l’industrie automobile et de la Vision 2030 de l’Égypte, qui visent à faire du pays un pôle régional de production et d’exportation. L’usine emploie environ 1 000 personnes directement et fait vivre 5 000 emplois indirects via ses fournisseurs locaux, pour un taux d’intégration locale annoncé à plus de 55 %.

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«Le lancement du Magnite assemblé localement constitue une étape majeure dans la stratégie de croissance de Nissan en Égypte, avec une nouvelle ligne de production augmentant la capacité annuelle de plus de 10 000 véhicules et renforçant le rôle de l’Égypte comme plateforme régionale de production et d’exportation», a déclaré Mohamed AbdelSamad, Directeur général de Nissan Égypte et Afrique.

Toujours est-il que ce pari égyptien tranche avec la trajectoire mondiale du constructeur. En effet, Nissan traverse une restructuration internationale marquée par une perte estimée à 1,7 milliard de dollars, qui s’est notamment traduite par la cession de son site historique de Rosslyn, en Afrique du Sud, au constructeur chinois Chery Automobile. Dans ce contexte d’ajustement global, le choix de renforcer les capacités égyptiennes traduit une réorientation assumée vers l’Afrique comme relais de croissance, plutôt qu’un simple maintien des positions existantes dans le pays.

L’enjeu se joue également à l’échelle de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf), dont la levée progressive des barrières tarifaires pourrait redistribuer les positions industrielles sur le continent dans les prochaines années.

Rappelons au passage que le Maroc et l’Égypte sont liés à la fois par un accord de libre‑échange bilatéral et par l’Accord d’Agadir (Maroc, Égypte, Tunisie, Jordanie), qui prévoit l’élimination des droits de douane entre les pays signataires. En théorie, un Nissan Magnite assemblé en Égypte pourrait donc entrer sur le marché marocain sans droits d’importation.

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Que faut-il retenir du Magnite ? Ce petit SUV urbain se distingue par une calandre en nid d’abeille, des projecteurs LED et une garde au sol de 205 mm, affirmant son style sur la route. À l’intérieur, l’habitacle bicolore en similicuir, l’éclairage d’ambiance et l’espace généreux créent une atmosphère raffinée. La praticité est renforcée par de nombreux rangements, une boîte à gants réfrigérée et une banquette rabattable portant le coffre à 690 litres.

Côté technologie, il propose un écran tactile de 8 pouces compatible Android Auto et Apple CarPlay, une instrumentation numérique de 7 pouces et une clé intelligente avec démarrage à distance. En matière de sécurité, le Magnite bénéficie de six airbags, d’une caméra panoramique 360° et de multiples aides à la conduite, lui valant 5 étoiles au Global NCAP. Enfin, son moteur 1,0 l turbo de 100 ch associé à une CVT offre une conduite fluide et économique, Sachez qu’au Maroc, la grille tarifaire de ce modèle débute à 160 000 DH.