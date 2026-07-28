OCP: Al Moutmir à l’avant-garde de l’agriculture durable

Au cours de la campagne agricole 2025-2026, pendant laquelle les conditions climatiques ont été plus favorables, l’optimisation des itinéraires techniques a permis à l’initiative Al Moutmir de mieux révéler le potentiel agro-écologique national.

L’initiative Al Moutmir, portée par l’UM6P, à travers son Collège de l’Agriculture, poursuit sereinement son chemin, celui de l’articulation optimale de la recherche scientifique appliquée et des pratiques agricoles, dans un objectif bien défini, celui de contribuer à l’émergence d’une agriculture conciliant performance, résilience et durabilité. In fine, il est question de « mieux se nourrir sans détruire », c’est-à-dire sans dégradation des ressources et des écosystèmes naturels. Concrètement, cela se passe sur le terrain où jeunes ingénieurs agronomes et agriculteurs tissent des rapports subtils avec les diverses composantes vivantes de la nature.

A cet égard, les plateformes de démonstration (PFDs), développées en partenariat avec la Fondation OCP, constituent un levier majeur de l’innovation. Il s’agit de « véritables laboratoires à ciel ouvert» permettant aux agriculteurs bénéficiaires de participer et d’apprécier concrètement l’impact des itinéraires techniques appliqués. Ainsi, au cours de la campagne 2025-2026, 1 152 PFDs dédiées aux céréales et aux légumineuses ont été installées dans 25 provinces, au profit de 288 agriculteurs bénéficiaires directs, en collaboration étroite avec les services déconcentrés du ministère de l’Agriculture.

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Plus exactement, les PFDs reposent sur l’approche Integrated Crop Program (ICP), fondée sur quatre piliers : la fertilisation raisonnée basée sur les analyses de sol, la protection intégrée des cultures, la gestion efficiente de l’eau et l’utilisation de solutions adaptées aux besoins de chaque culture. Sur cette base, les laboratoires d’Al Moumir recommandent des solutions de fertilisation sur mesure grâce au Smart Blender. Ainsi, les PFDs jouent un rôle fondamental en matière de formation et de diffusion des connaissances et des pratiques innovantes. La déclinaison concrète s’effectue grâce aux FFS (Ecoles aux Champs) qui ont bénéficié directement à plus de 3 400 agriculteurs.

De même, le programme Al Moutmir Semis Direct poursuit activement sa contribution, avec l’ambition de couvrir 1 million d’hectares à l’horizon 2030. Il s’agit là d’un «levier majeur du nouveau modèle de transition agro-écologique». Au cours de la campagne 2025-2026, une superficie de 30 010 ha a été couverte, répartie sur 130 localités et 21 provinces, bénéficiant à plus de 4 300 agriculteurs et 70 organisations professionnelles locales (OPs). 548 PFDs de semis direct ont été déployées pour accompagner la transition agro-écologique. Il s’agit surtout de cultures de céréales, de légumineuses, d’oléagineux et de mélanges fourragers. Les OPs sont de véritables relais territoriaux dans la diffusion de ce programme.

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Par ailleurs, Al Moutmir Open Innovation Lab permet un retour sur investissement en termes de capitalisation et de partage des connaissances et des pratiques innovantes. En fait, la force première d’Al Moutmir réside dans les démonstrations de terrain grâce aux PFDs, aux FFS et aux résultats. Ainsi, au cours de la campagne agricole 2025-2026, les PFDs ont permis d’améliorer les rendements des céréales et des légumineuses, avec des gains variant de 12% à 42% par rapport aux parcelles témoins. De même, les gains de marge bénéficiaire des exploitations agricoles ont été accrus de 19% à 40%. Les PFDs en semis direct ont connu des performances supérieures de 2% à 6%, par rapport au semis conventionnel, dans un contexte hydrique favorable.

TEMOIGNAGES AGRICULTEURS



• ELHIBA AHMED – Commune SIDI JABER – BENI MELLAL

«La PFD sur laquelle j’ai travaillé avec l’équipe Al Moutmir, en culture de blé tendre avec 4 différentes formules d’engrais spécifiques plus un témoin. La plateforme a donné de très bons résultats grâce à l’itinéraire technique raisonné que nous avons suivi tout au long de la saison. Nous avons obtenu un rendement de 70,5 quintaux à l’hectare contre 60 quintaux à l’hectare sur la parcelle témoin. Merci au programme Al Moutmir. »



• ANOUINI ABDELKRIM – Commune AÏN SBIT – KHEMISSET

« Cette campagne a été très satisfaisante grâce aux bonnes conditions climatiques et à l’accompagnement de l’équipe Al Moutmir. Les analyses de sol et les conseils techniques m’ont aidé à mieux gérer la fertilisation et les interventions sur ma parcelle de lentilles. J’ai obtenu un rendement de 14 qx/ha, supérieur à mes résultats habituels. Je suis pleinement satisfait de cette expérience et je compte continuer à appliquer ces recommandations lors des prochaines campagnes. »



• BELFQIH JALAL– Commune BIR TALEB –SIDI KACEM

« Je pratique le semis direct depuis plusieurs années et j’ai accueilli avec intérêt une PFD de blé tendre dans le cadre du programme Al Moutmir. Les analyses de sol et l’accompagnement technique m’ont permis d’adopter une fertilisation mieux adaptée aux besoins de ma parcelle, avec des résultats très satisfaisants. J’utilise également l’application @tmar pour suivre l’état de la culture et recevoir des conseils adaptés. Cette expérience m’a conforté dans le choix du semis direct, une pratique qui contribue à améliorer la productivité tout en préservant les ressources naturelles. »