iCAUR, la nouvelle carte premium électrifiée d’Auto Hall

Le Groupe Auto Hall vient fraîchement d’annoncer la signature d’un accord de distribution exclusif avec la marque iCAUR pour le Maroc. Portée par sa filiale Auto Hall Luxury Motors, cette alliance doit ouvrir la voie à l’arrivée sur le marché national d’une gamme de SUV intelligents et électrifiés, adossée à l’expertise industrielle du groupe chinois Chery.

Auto Hall Luxury Motors, filiale du Groupe Auto Hall, et iCAUR ont officiellement conclu un accord portant sur la distribution de la marque dans le Royaume. À travers ce partenariat, Auto Hall Luxury Motors assurera le développement de la marque premium chinoise sur le marché national, en s’appuyant sur l’expertise historique du groupe en matière de distribution automobile, mais aussi sur sa connaissance du marché marocain et sur la force de son réseau.

A parcourir le communiqué, cette collaboration reposerait sur une ambition commune : proposer aux clients marocains une expérience automobile nouvelle, associant personnalité, innovation, connectivité et performance, tout en garantissant un accompagnement conforme aux standards de qualité et de service attendus sur le marché. Toujours est-il que le dispositif de lancement, le calendrier de commercialisation, les configurations retenues pour le Maroc ainsi que le déploiement du réseau iCAUR seraient dévoilés progressivement, à l’approche du lancement officiel de la marque.

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«L’arrivée de iCAUR au sein du portefeuille d’Auto Hall illustre notre volonté d’accompagner la transformation du marché automobile marocain et de proposer des marques différenciantes, porteuses d’innovation et de nouvelles expériences de mobilité», a déclaré Achraf Hajjaji. Et le Directeur Général du Groupe Auto Hall de poursuivre :«cette nouvelle marque permet également à Auto Hall de faire son entrée sur le segment premium, en proposant une offre au positionnement distinctif, alliant un design iconique à des technologies innovantes. Ce partenariat s’inscrit pleinement dans notre stratégie de développement et dans notre engagement de long terme auprès des clients marocains».

À travers l’introduction d’iCAUR, Auto Hall entendrait contribuer à l’évolution de l’offre automobile au Maroc en proposant une alternative distinctive sur le marché des SUV intelligents et électrifiés, dixit le communiqué. Aussi, le lancement de la marque serait accompagné par la mise en place progressive d’un écosystème commercial et de services, destiné à assurer une expérience client cohérente à chaque étape du parcours.

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La stratégie de développement reposerait notamment sur la visibilité de la marque, la découverte des produits, l’essai des véhicules, la qualité de la relation client et l’accompagnement après-vente. Auto Hall et iCAUR ambitionneraient ainsi de construire une présence durable au Maroc et de fédérer une communauté autour de l’univers, du design et des valeurs de la marque.

Pour Ronna Luo, CEO de iCAUR International,«le Maroc représente un marché stratégique, caractérisé par une clientèle attentive au design, à la technologie et aux nouvelles solutions de mobilité. Aux côtés d’Auto Hall, nous souhaitons installer iCAUR durablement et faire découvrir une marque conçue pour celles et ceux qui veulent vivre l’automobile autrement».

Qui est iCAUR ?

La marque iCAUR, filiale du constructeur chinois Chery, entend s’imposer comme un nouvel acteur dans l’univers des SUV électrifiés. Créée en 2023 sous le nom iCar en Chine, elle a été rebaptisée iCAUR en 2025 pour son déploiement international, une évolution qui traduit sa volonté de se distinguer sur les marchés mondiaux.

Sur le plan stylistique, la marque adopte un design volontairement inspiré des 4×4 classiques et revendique une identité forte, portée par le slogan évocateur «Classic Never Fades». Ses modèles, proposés en version 100 % électrique ou en REEV (Range Extended Electric Vehicle), associent esthétique rétro et technologies de pointe, offrant une alternative moderne aux amateurs de SUV robustes mais connectés.

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Déjà implantée dans plus de 40 pays à travers le monde, principalement en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient et en Afrique, iCAUR ambitionne d’atteindre 2 000 points de vente d’ici 2028. Son arrivée en Europe est programmée à partir de 2027, notamment en France, confirmant une stratégie offensive visant à positionner la marque comme une référence mondiale dans le segment des SUV électrifiés.

Dans cette dynamique internationale, le Maroc s’impose donc comme un marché stratégique. Et l’introduction d’iCAUR y repose sur l’expertise d’Auto Hall Luxury Motors, qui est chargé de porter cette ambition et d’adapter l’offre premium de la marque aux attentes locales. C’est ce qu’explique Yassine Benmassi : «avec iCAUR, notre ambition est d’installer durablement une marque premium de véhicules à énergies nouvelles sur le marché marocain, en nous appuyant sur le savoir-faire du groupe Chery et sur l’expertise d’Auto Hall en matière de distribution.

Et le Directeur Général d’Auto Hall Luxury Motors d’ajouter : «nos SUV électrifiés au design boxy sont particulièrement adaptés aux attentes des consommateurs marocains, qui recherchent des véhicules robustes, polyvalents et au caractère affirmé, sans renoncer à l’innovation ni à la performance environnementale. C’est cette combinaison entre style, praticité et technologies de pointe qui, nous en sommes convaincus, fera d’iCAUR un acteur incontournable du segment premium au Maroc».