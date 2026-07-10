Bouchaib Najioullah : le monde de l’automobile et des affaires au Maroc perd une figure marquante 

Le monde de l’automobile et des affaires au Maroc est en deuil. Bouchaib Najiouliah, ancien directeur général d’Auto Hall entre 1977 et 2000, et ancien président fondateur de l’Association des Importateurs de véhicules au Maroc (AIVAM), s’est éteint après une carrière exceptionnelle qui aura marqué plusieurs générations de professionnels.

Ingénieur diplômé des Arts et Métiers ParisTech en électromécanique, puis titulaire d’un diplôme économique et financier de Sciences Po, il débute sa carrière dans les années 1960 au sein de Maroc Tourist, où il dirige l’exploitation d’une chaîne hôtelière. En 1968, il rejoint l’Office Chérifien des Phosphates (OCP), où il occupe des postes de responsabilité à Khouribga et Rabat, notamment dans l’administration du personnel et la gestion des mines.

En 1977, il prend la direction générale du groupe Auto Hall, qu’il dirigera pendant plus de deux décennies. Sous sa conduite, l’entreprise consolide sa place de leader sur le marché marocain et s’impose comme acteur majeur de la distribution automobile.

Après l’an 2000, Bouchaib Najiouliah se consacre à la formation et au conseil. Consultant reconnu, il anime des séminaires sur le management, la gestion des ressources humaines, la communication interpersonnelle, la conduite du changement et les techniques de vente et de négociation. Sa pédagogie et son expertise en Process Com ont accompagné de nombreuses entreprises et managers dans leur évolution. En hommage à son parcours et aux services rendus à son pays, il a été distingué par deux Wissams Alaouites.

En cette triste et douloureuse circonstance, le Président du Groupe Les Éditions de La Gazette, Kamal Lahlou, ainsi que les rédactions de Challenge, VH, MFM Radio et Lalla Fatima, adressent leurs plus sincères condoléances à sa famille et à l’ensemble de ses proches.