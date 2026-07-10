Où placer son argent en 2026 ?

Les ménages marocains épargnent en moyenne 11 % de leur revenu disponible, selon le Haut-Commissariat au Plan. Ce réflexe est sain. Ce qu’on en fait l’est moins souvent. Voici un panorama des options disponibles pour bien placer votre argent leurs rendements réels, leur fiscalité, leurs limites et à qui elles s’adressent.

Toute démarche d’épargne commence par une question simple : combien de temps suis-je prêt à y consacrer ? L’épargne passive repose sur des placements peu exigeants – livret, dépôt à terme, OPCVM. Elle convient à la majorité. L’épargne active – bourse directe, immobilier locatif, agriculture – exige du temps, de l’expertise et une tolérance au risque. Confondre les deux est la première source de déconvenues.

Un principe fondamental avant de commencer : diversifier. Concentrer l’intégralité de son épargne sur un seul actif – fût-il l’immobilier ou l’or – expose à des risques que la diversification permet de limiter. Ce guide n’est pas un conseil en investissement. Il est une boussole. Pour une stratégie adaptée à votre situation personnelle, consultez un professionnel agréé par l’AMMC.

1- Le compte sur carnet

• Pour qui : tout le monde, dès quelques centaines de dirhams

Le compte sur carnet est le placement le plus accessible du marché marocain. Plafonné à 400 000 dirhams par titulaire, sa rémunération est fixée semestriellement par Bank Al-Maghrib sur la base des bons du Trésor à 52 semaines. Pour le premier semestre 2026, ce taux s’établit à 1,61 % brut – en baisse par rapport aux 1,91 % du second semestre 2025. Avant fiscalité, le rendement réel ressort à environ +0,3 %, dans un contexte d’inflation prévue à 1,3 % en 2026, selon Bank Al-Maghrib. Une fois la retenue à la source de 30 % appliquée, le taux net tombe à environ 1,13 %, soit un rendement réel négatif d’environ -0,17 %.

Son utilité est réelle mais limitée : c’est une épargne de précaution, une réserve de liquidités pour faire face aux imprévus. L’objectif généralement recommandé est de constituer l’équivalent de trois à six mois de dépenses courantes. Au-delà, l’argent devrait travailler ailleurs.

• Fiscalité : les intérêts sont soumis à une retenue à la source libératoire de 30 % pour les personnes physiques résidentes. Aucune déclaration supplémentaire n’est requise.

• Mise en garde : laisser des sommes importantes sur un livret sur le long terme, c’est accepter que l’inflation érode silencieusement le pouvoir d’achat de son épargne.

2 – Le dépôt à terme

• Pour qui : épargnants disposant d’une trésorerie disponible sur une durée définie

Le dépôt à terme offre généralement entre 2,8 % et 3,5 %, selon la durée, la conjoncture et l’établissement, en échange d’une immobilisation du capital. Il est utile pour une épargne de moyen terme dont on connaît l’horizon d’utilisation – un projet précis dans 12 ou 24 mois.

• Fiscalité : taux en baisse progressive : 20 % applicable en 2025-2026, 10 % en 2027, selon la Loi de Finances 2025.

• Mise en garde : le capital est bloqué. Un retrait anticipé entraîne généralement une pénalité. À éviter si la trésorerie peut être nécessaire à court terme.

3 – Les OPCVM

• Pour qui : tous les profils, dès quelques milliers de dirhams

Les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières permettent d’accéder à des portefeuilles diversifiés – obligations, actions, instruments monétaires – gérés par des professionnels agréés par l’AMMC. Il existe quatre grandes catégories selon le profil de risque.

Les OPCVM monétaires offrent généralement autour de 2 à 2,5 %, avec une liquidité quasi immédiate – une alternative au livret pour des sommes plus importantes. Les OPCVM obligataires sont exposés aux bons du Trésor et aux obligations d’entreprises – avec un rendement généralement compris entre 2,5 % et 3,5 %, selon la maturité, et une sensibilité aux variations de taux. Les OPCVM actions offrent un potentiel de rendement de 8 à 10 % annualisé sur dix ans, mais avec une volatilité significative. Les OPCVM diversifiés combinent les deux selon le profil déclaré.

Les encours totaux des OPCVM atteignent 815 milliards de dirhams à mi-février 2026. Les personnes physiques n’en représentent que 7,8 % de l’actif net, selon l’AMMC, un chiffre qui en dit long sur le chemin qu’il reste à parcourir en matière d’éducation financière.

• Fiscalité : les revenus distribués par les OPCVM sont soumis à une retenue à la source libératoire – 20 % en 2025-2026, 10 % en 2027 pour les produits à revenu fixe. Les plus-values sur les OPCVM actions suivent le régime des profits mobiliers : 15 % sur les plus-values nettes de cession.

• Mise en garde : les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Un OPCVM actions acheté en période de hausse peut enregistrer des pertes à court terme. L’horizon recommandé est d’au moins cinq ans.

4 – La Bourse de Casablanca

• Pour qui : épargnants ayant un horizon minimum de cinq à dix ans et une tolérance à la volatilité

Ce tableau illustre mieux que n’importe quel discours ce que signifie investir en bourse. Un épargnant entré fin 2021 a encaissé une perte de près de 20 % en 2022, avant de récupérer puis de largement surperformer au cours des trois années suivantes. Sur dix ans glissants, le rendement annualisé moyen tourne autour de 8 à 10 %, contre 1,13 % net pour le livret d’épargne. En mai 2026, le marché s’inscrit en repli par rapport aux sommets de fin 2025, rappelant que la tendance de fond n’exclut pas les corrections de court terme.

• Les frais

Frais de courtage à l’achat et à la vente : entre 0,4 % et 0,8 % selon le courtier en ligne, jusqu’à 1,2 % en agence avec conseil. Taxe boursière : 0,1 % du montant, à la vente uniquement. TVA de 20 % sur les frais de courtage. Frais de tenue de compte : gratuits chez plusieurs établissements au-delà d’un certain encours.

• Fiscalité et avantages

Les plus-values sur les cessions d’actions cotées sont imposées au taux de 15 % sur la plus-value nette, avec une retenue à la source opérée par l’intermédiaire financier. Les dividendes sont soumis à une retenue à la source libératoire de 11,25 % en 2026 et de 10 % en 2027.

Le Plan d’Épargne en Actions (PEA) offre une exonération totale sur les dividendes et les plus-values, à condition de conserver le plan pendant au moins cinq ans sans le clôturer. En cas de retrait avant ce délai, l’ensemble des gains cumulés depuis l’ouverture devient imposable aux taux de droit commun. C’est le véhicule fiscal le plus avantageux disponible pour un épargnant individuel souhaitant investir en bourse sur le long terme, et l’un des moins connus.

L’investissement programmé – verser un montant fixe chaque mois, quelles que soient les conditions de marché – est la méthode la plus adaptée aux non-professionnels. Elle lisse le prix d’entrée dans le temps et évite les erreurs de timing.

• Mise en garde : la bourse est un placement de long terme. Le tableau ci-dessus le montre sans ambiguïté : une année à -20 % est possible, même sur un marché globalement porteur. La règle d’or consiste à n’investir que des sommes dont on n’a pas besoin à court terme et à viser un horizon d’au moins 5 à 10 ans.

5 – L’immobilier locatif

• Pour qui : patrimoines constitués, avec capacité d’endettement et tolérance à la gestion

L’immobilier locatif reste le réflexe d’investissement le plus répandu. La pierre rassure : elle se voit, se transmet, et l’idée d’un loyer mensuel régulier a quelque chose de séduisant. Le calcul mérite cependant d’être reconstitué en entier avant d’investir.

À Casablanca, le rendement locatif brut tourne autour de 5 % dans les quartiers recherchés. Ce chiffre, souvent mis en avant, ne reflète pas ce que le propriétaire perçoit effectivement. Il faut d’abord soustraire les charges : taxe de services communaux à 10,5 % de la valeur locative théorique à Casablanca – due même en période de vacance -, assurance, charges de copropriété non récupérables, entretien courant. Ces postes représentent en moyenne 15 à 25 % des loyers bruts annuels. Il faut ensuite intégrer la vacance locative : même dans un marché tendu, un mois de vacance par an représente 8 % du revenu annuel perdu. Une fois ces éléments déduits, le rendement net avant impôt se situe souvent entre 3 et 4 %.

Sur un financement à 20 ans avec un apport standard, la mensualité de crédit dépasse fréquemment le loyer perçu. Le propriétaire finance une fraction de sa dette sur ses propres revenus, en pariant sur la plus-value à la revente. Selon Bank Al-Maghrib et l’ANCFCC, les prix des biens résidentiels n’ont progressé que de 0,8 % sur l’ensemble de l’année 2025.

• Fiscalité : les revenus fonciers sont soumis au barème progressif de l’IR jusqu’à 37 %, après un abattement forfaitaire de 40 % sur les loyers bruts. La Loi de Finances 2025 a introduit un taux libératoire de 20 % sur le montant brut, accessible uniquement si le locataire est une personne morale ou un professionnel qui opère une retenue à la source. Pour la grande majorité des bailleurs dont les locataires sont des particuliers, le régime progressif s’applique avec obligation de déclaration annuelle.

• Mise en garde : l’immobilier locatif est illiquide, fiscalement contraignant et exigeant en gestion. Son rendement net réel, une fois intégrés les charges, la vacance et la fiscalité, est bien inférieur à ce que le rendement brut affiché laisse croire.



6 – L’or

• Pour qui : épargne de précaution à très long terme, dans une logique de diversification

L’or est un réflexe d’épargne profondément ancré au Maroc, notamment sous forme de bijoux. Comme valeur refuge sur le très long terme, il peut jouer un rôle de diversification dans un patrimoine. L’or sous forme de bijoux intègre des frais de façon qui représentent 20 à 40 % du prix à l’achat et ne se récupèrent pas à la revente. Même en cas de hausse des cours, l’épargnant risque de ne pas récupérer sa mise initiale. La liquidité, souvent supposée simple, est en réalité contrainte : les bijoutiers achètent peu ou pas en période de forte hausse des cours.

• Fiscalité : le marché de l’or physique au Maroc est essentiellement informel. Aucune fiscalité formalisée sur les transactions entre particuliers, mais une absence totale de protection juridique et de traçabilité en cas de litige.

• Mise en garde : l’or ne génère aucun revenu courant. Sa valeur dépend entièrement du cours mondial. Ce n’est pas un placement de rendement : c’est une réserve de valeur sur le très long terme, à condition de bien comprendre ses coûts réels d’entrée et de sortie.

7 – Le foncier non bâti

• Pour qui : patrimoines importants, horizon de très long terme

Le terrain non bâti bien situé peut générer une plus-value significative sur le long terme. C’est un placement purement spéculatif : zéro revenu courant, tout est misé sur la revente. La TNB, réformée par la loi 14-25 de juin 2025, impose désormais jusqu’à 30 dirhams par mètre carré dans les zones bien équipées. Le coût de rétention foncière augmente donc structurellement.

• Fiscalité : la plus-value réalisée lors de la cession d’un terrain est soumise à l’IR au titre des profits fonciers au taux de 20 %, avec un minimum de perception de 3 % du prix de cession brut. La base imposable est calculée sur le prix de cession diminué du prix d’acquisition réévalué par un coefficient d’érosion monétaire, augmenté des frais d’acquisition forfaitaires à 15 %. Les droits d’enregistrement s’élèvent à 5 % du prix de cession sur les terrains nus, applicables depuis le 1er janvier 2026.

• Mise en garde : placement illiquide, sans revenu courant, fiscalement de plus en plus coûteux à détenir et à céder. Réservé aux investisseurs avertis avec un horizon de très long terme.

8 – Art

• Pour qui : collectionneurs et investisseurs avertis disposant d’un patrimoine conséquent et d’un horizon de placement à très long terme, ou particuliers pouvant bénéficier d’un bon accompagnement

Investir dans une œuvre d’art peut générer des plus-values spectaculaires. Mais ce marché exige expertise, patience et accompagnement. En 2026, les professionnels estiment que l’art contemporain continue d’offrir les meilleures perspectives, sans faire oublier la valeur des grands maîtres de la peinture moderne.

Longtemps considéré comme un placement réservé aux passionnés et aux grandes fortunes, l’investissement dans les œuvres d’art séduit un nombre croissant d’épargnants en quête de diversification. Si les perspectives de rendement peuvent être particulièrement attractives, ce marché reste néanmoins exigeant et comporte des risques spécifiques.

Les professionnels sont unanimes: une œuvre d’art peut constituer un excellent placement, à condition d’être bien informé et correctement accompagné. Contrairement aux actifs financiers classiques, l’achat d’une œuvre ne s’improvise pas. L’authenticité, la provenance, l’état de conservation et la notoriété de l’artiste sont autant de critères qui déterminent sa valeur. Une œuvre contrefaite, volée ou mal évaluée peut rapidement faire disparaître tout espoir de rentabilité.

«La connaissance du marché est indispensable pour éviter les erreurs. Certains investisseurs cherchent à aller trop vite et finissent par se faire piéger», explique le directeur d’une galerie casablancaise. Pour cette raison, les investisseurs les plus actifs sont généralement des collectionneurs ou des amateurs d’art qui connaissent parfaitement les tendances du secteur.

L’objectif n’est d’ailleurs pas de réaliser une plus-value immédiate. La plupart des acquisitions s’inscrivent dans une logique de long terme. Les œuvres sont conservées pendant plusieurs années avant d’être remises sur le marché, lorsque leur cote a significativement progressé.

Les exemples ne manquent pas. Certains collectionneurs ayant acquis, il y a quelques années, des tableaux pour des montants compris entre 50 000 et 80 000 DH détiennent aujourd’hui des œuvres valorisées autour de 500000 DH. Une progression spectaculaire qui illustre le potentiel du marché lorsque les choix d’investissement sont judicieux.

Toutefois, ces performances restent étroitement liées à l’évolution de la cote des artistes. Les tendances changent au fil des années. Après l’engouement pour l’art abstrait, les professionnels continuent de miser, en 2026, sur les grands peintres historiques, fondateurs de la peinture moderne, dont les œuvres conservent une forte attractivité auprès des collectionneurs.

En parallèle, l’art contemporain demeure l’un des segments les plus dynamiques du marché. Porté par une demande soutenue et par l’émergence de nouveaux artistes, il offre encore de réelles opportunités de valorisation pour les investisseurs capables d’identifier les talents prometteurs. Plus qu’un simple achat plaisir, l’investissement dans l’art apparaît ainsi comme un placement de conviction, où la passion doit toujours s’accompagner d’une solide connaissance du marché.

• Mise en garde : l’investissement dans l’art est un placement peu liquide, sans revenu régulier et dont la valeur n’est jamais garantie. Les frais d’acquisition, de conservation et de revente peuvent être élevés. Il s’adresse à des investisseurs avertis, disposant d’un horizon de placement de très long terme.