Challenge N° 1020 • Du 3 au 9 juillet 2026

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Dossier — Où placer son argent en 2026 ?
Les ménages marocains épargnent en moyenne 11 % de leur revenu disponible selon le Haut-Commissariat au Plan. Ce réflexe est sain. Ce qu’on en fait l’est moins souvent. Découvrez notre panorama des options disponibles pour bien placer votre argent : leurs rendements réels, leur fiscalité, leurs limites, et à qui elles s’adressent.
Compte sur carnet, dépôt à terme, OPCVM, Bourse de Casablanca, immobilier locatif, or, foncier non bâti, art.
Maroc-Chine — Dix ans de partenariat stratégique : une nouvelle « décennie d’or » s’ouvre entre Rabat et Pékin
Interview
Mohammed Haitami, PDG du Groupe Le Matin
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Farid Mezouar, Directeur Exécutif et cofondateur de FL Markets
Agriculture — L’agriculture marocaine au miroir de l’eau et des marchés
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- OCP : Les États-Unis confortent le rôle stratégique des engrais marocains
- Bangladesh : OCP Nutricrops décroche un contrat de 1,3 million de tonnes d’engrais
- Automobile : Auto Hall ouvre un nouveau cycle de croissance et vise plus de 10 Mrds de DH de chiffre d’affaires d’ici 2030
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- Cacao : Comment ZORA veut faire du Maroc une nouvelle terre du chocolat de spécialité africain
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- Les vieux méritent beaucoup mieux
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- Nouveauté : BYD lance les modèles Atto 3 Evo et Sealion 5 au Maroc
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