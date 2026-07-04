Challenge N° 1020 • Du 3 au 9 juillet 2026

À LA UNE

Dossier — Où placer son argent en 2026 ?

Les ménages marocains épargnent en moyenne 11 % de leur revenu disponible selon le Haut-Commissariat au Plan. Ce réflexe est sain. Ce qu’on en fait l’est moins souvent. Découvrez notre panorama des options disponibles pour bien placer votre argent : leurs rendements réels, leur fiscalité, leurs limites, et à qui elles s’adressent.

Compte sur carnet, dépôt à terme, OPCVM, Bourse de Casablanca, immobilier locatif, or, foncier non bâti, art.

Maroc-Chine — Dix ans de partenariat stratégique : une nouvelle « décennie d’or » s’ouvre entre Rabat et Pékin

Interview

Mohammed Haitami, PDG du Groupe Le Matin

Actu

Farid Mezouar, Directeur Exécutif et cofondateur de FL Markets

Agriculture — L’agriculture marocaine au miroir de l’eau et des marchés

ACTUALITÉ

MFM Radio / Décryptage : Luttes politiques et luttes sociales sont indissociables

: Luttes politiques et luttes sociales sont indissociables Cybersécurité : Les citoyens en première ligne

: Les citoyens en première ligne Brèves Politique

ENTREPRISES & MARCHÉS

OCP : Les États-Unis confortent le rôle stratégique des engrais marocains

: Les États-Unis confortent le rôle stratégique des engrais marocains Bangladesh : OCP Nutricrops décroche un contrat de 1,3 million de tonnes d’engrais

: OCP Nutricrops décroche un contrat de 1,3 million de tonnes d’engrais Automobile : Auto Hall ouvre un nouveau cycle de croissance et vise plus de 10 Mrds de DH de chiffre d’affaires d’ici 2030

: Auto Hall ouvre un nouveau cycle de croissance et vise plus de 10 Mrds de DH de chiffre d’affaires d’ici 2030 Transformation digitale

Brèves Business

Cacao : Comment ZORA veut faire du Maroc une nouvelle terre du chocolat de spécialité africain

FOCUS

Les vieux méritent beaucoup mieux

AUTOMOBILE

Nouveauté : BYD lance les modèles Atto 3 Evo et Sealion 5 au Maroc

MAGAZINE

International : En crise, quelle(s) alternative(s) ?

: En crise, quelle(s) alternative(s) ? Brèves Culture

Le sommaire en images