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La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
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« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
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Mehdi Lahlou: «Une première piste d’amélioration consisterait à renforcer effectivement la citoyenneté pleine et entière des Marocains du Monde»
Le ministère de l’Équipement primé au 1er hackathon national de l’intégrité
La nouvelle Opel Astra désormais disponible sur le marché marocain
Sécurité hydrique : la SRM Casablanca-Settat met en avant ses actions
Auto Hall vise plus de 10 milliards de DH de chiffre d’affaires d’ici 2030
Challenge N° 1020 • Du 3 au 9 juillet 2026
Port de Casablanca : Marsa Maroc prolonge la concession et investit dans le TC3
Voitures neuves au Maroc : l’électrification franchit un nouveau seuil
La Marocaine Nadia Azalé nommée DG Air France pour le marché français
Maroc et Royaume-Uni: les vérités derrière la flambée des échanges en 2025 !
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Sommaire

Challenge N° 1020 • Du 3 au 9 juillet 2026

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Dossier — Où placer son argent en 2026 ?

Les ménages marocains épargnent en moyenne 11 % de leur revenu disponible selon le Haut-Commissariat au Plan. Ce réflexe est sain. Ce qu’on en fait l’est moins souvent. Découvrez notre panorama des options disponibles pour bien placer votre argent : leurs rendements réels, leur fiscalité, leurs limites, et à qui elles s’adressent.

Compte sur carnet, dépôt à terme, OPCVM, Bourse de Casablanca, immobilier locatif, or, foncier non bâti, art.

Maroc-Chine — Dix ans de partenariat stratégique : une nouvelle « décennie d’or » s’ouvre entre Rabat et Pékin

Interview
Mohammed Haitami, PDG du Groupe Le Matin

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Farid Mezouar, Directeur Exécutif et cofondateur de FL Markets

Agriculture — L’agriculture marocaine au miroir de l’eau et des marchés

ACTUALITÉ

  • MFM Radio / Décryptage : Luttes politiques et luttes sociales sont indissociables
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ENTREPRISES & MARCHÉS

  • OCP : Les États-Unis confortent le rôle stratégique des engrais marocains
  • Bangladesh : OCP Nutricrops décroche un contrat de 1,3 million de tonnes d’engrais
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Sommaire — Challenge N° 1020 (du 3 au 9 juillet 2026)

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