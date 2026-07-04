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Port de Casablanca : Marsa Maroc prolonge la concession et investit dans le TC3

by Challenge
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Le Groupe Marsa Maroc a annoncé la prorogation de 20 ans de la concession du Terminal à Conteneurs 3 (TC3) du port de Casablanca, géré par sa filiale TC3PC. Cette extension s’accompagne d’un programme d’investissement majeur destiné à porter la capacité du terminal de 600 000 à 900 000 EVP (Équivalent Vingt Pieds) d’ici 2030.

Selon un communiqué du Groupe, ce programme s’inscrit dans un plan global de 3 milliards de dirhams visant à accompagner la croissance de l’activité conteneurs au port de Casablanca. Les investissements porteront sur l’extension des quais, le renforcement du parc d’équipements et le réaménagement des espaces de stockage dans les deux terminaux à conteneurs. Ces initiatives permettront à Marsa Maroc de dépasser le seuil des 2 millions d’EVP de capacité au port de Casablanca à l’horizon 2030.

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Par ailleurs, l’extension de la concession du TC3, combinée à ce programme structurant, traduit une vision à long terme, selon ce même communiqué. Elle vise à renforcer durablement la capacité et la performance opérationnelle des terminaux à conteneurs du Groupe, tout en consolidant la position du port de Casablanca comme gateway majeur au service de la compétitivité logistique et portuaire du Maroc.

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