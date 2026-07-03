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Automobile

Pierre-Edward Dutheillet prend la tête de Renault Digital Maroc et de la DSI

by David Jérémie
written by David Jérémie

Renault Group a annoncé la nomination de Pierre-Edward Dutheillet au poste de General Manager de Renault Digital Maroc et de Directeur des Systèmes d’Information (DSI) de Renault Group Maroc. Il succède à Nicolas Rouveure.

Dans ses nouvelles fonctions, il sera chargé d’accompagner le développement des activités numériques du Groupe au Maroc et de renforcer la performance des systèmes d’information au service des activités industrielles, commerciales et technologiques. Fort de plus de vingt ans d’expérience au sein de Renault Group, Pierre-Edward Dutheillet a dirigé plusieurs programmes internationaux de transformation digitale, notamment dans la supply chain après-vente en Europe et en Inde. Depuis 2020, il occupait le poste de Domain Leader-Aftersales, en charge des systèmes d’information de la logistique après-vente pour la France et l’Europe.

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Diplômé de l’ENSIGC de Toulouse et titulaire d’un Master of Science de l’Université du Massachusetts, il a débuté sa carrière chez Capgemini avant de rejoindre Renault Group en 2002. Avec cette nomination, Renault Group confirme son ambition de développer ses activités numériques au Maroc et de renforcer le rôle stratégique de Renault Digital Maroc dans la transformation digitale du Groupe, au sein d’un écosystème technologique en pleine expansion.

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