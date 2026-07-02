Younès El Himdy: «Disty Technologies n’aurait pas connu une telle croissance et une telle promesse d’avenir sans l’IPO»

Quatre ans après son introduction à la Bourse de Casablanca, Disty Technologies dresse un bilan largement positif de cette opération structurante. Pour son PDG, Younès El Himdy, l’IPO a permis à l’entreprise de franchir un cap décisif en matière de visibilité, de gouvernance et de développement commercial. Avec une croissance de 40 % du chiffre d’affaires et de 42 % du résultat net depuis son entrée en Bourse, le distributeur IT renforce son positionnement sur les segments les plus porteurs du marché, notamment l’intelligence artificielle, la cybersécurité et les infrastructures numériques. Dans cet entretien, il revient sur les leviers de cette croissance, les ambitions du partenariat avec NVIDIA et le rôle que peut jouer Disty Technologies dans l’accélération de la transformation digitale du Maroc. Détails.

Challenge : Quatre ans après l’introduction en Bourse, quel bilan tirez-vous de cette opération ?

Younès El Himdy : L’expérience de l’introduction en bourse de Disty Technologies était très bénéfique pour l’entreprise. D’abord, l’entreprise a gagné en visibilité. Elle s’est institutionnalisée en tant qu’acteur majeur dans la Distribution IT au Maroc. Elle est reconnue aussi en tant que tel, dans la région de l Afrique francophone.

Actuellement, nous recevons régulièrement des propositions de contrat de distribution de plusieurs constructeurs et éditeurs mondiaux, reconnaissant le positionnement idéal de Disty technologies en tant qu’acteur solide financièrement, expert dans le métier de la distribution IT et ancré sur tout le territoire marocain.

L’entreprise s’est institutionnalisée aussi dans sa gouvernance et la transparence de son fonctionnement. Ce qui est un acquis majeur qui lui permet d’envisager sereinement une croissance importante de son activité.

L’augmentation des moyens financiers de l’entreprise a permis la signature d’autres cartes, l’investissement dans la digitalisation et d’autres projets structurants. Elle a permis aussi d’optimiser les charges financières et de bonifier les résultats.

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Et pour le futur, la cotation en bourse permettra de lever plus facilement des fonds en cas d’opportunités de développement ou d’opportunités de croissance externe.

Pour moi, il est clair que l’entreprise n’aurait pas connu une telle croissance et une telle promesse d’avenir sans l’IPO

Challenge : Disty Technologies a enregistré une croissance significative de son chiffre d’affaires et de son résultat net depuis son entrée en Bourse. Quels ont été les principaux moteurs de cette performance ?

Y.E.H. : Effectivement, depuis son IPO, Disty Technologies a connu une croissance significative de 40% de son chiffre d’affaires et de 42% de son résultat net. Plusieurs vecteurs sont à l’origine de cette croissance. Grâce à l’augmentation de capital drainée par l’IPO, l’entreprise a pu signer plusieurs nouvelles cartes et réalisé un chiffre d’affaires supplémentaire et pérenne. Pour rappel, Disty Technologies opère dans le métier de la distribution, ainsi son portefeuille augmente, et son chiffre d’affaires aussi.

Nous avons eu les moyens financiers d’augmenter notre présence auprès de nos clients grâce au renforcement des équipes commerciales, des chefs de produits, des ingénieurs avant ventes. La présence commerciale a aussi été renforcée dans les régions pour avoir un meilleur ancrage. Le nombre de revendeurs facturé est passé à environ 1200 au lieu de 800 revendeurs avant l’IPO.

Nous avons aussi investi régulièrement dans des actions marketing et de communication pour donner une meilleure visibilité à l’entreprise au Maroc et à l’étranger et une meilleure proximité avec nos clients.

L’augmentation de capital a permis aussi de diminuer le recours aux lignes bancaires et donc de baisser d’environ 60% les intérêts bancaires et bonifier le résultat net. Une nouvelle approche du risque de changes a permis de maitriser cet aspect. Un gain net de change a même bonifié le résultat net de ces 3 dernières années. Enfin, Une maturité dans la gestion du risque client a permis de réduire à zéro les provisions pour créances douteuses.

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Ces vecteurs de croissance mettent le chiffre d’affaires et le résultat net de l’entreprise sur un nouveau palier.

Les vecteurs évoqués sont toujours là et nous rendent très optimistes pour la continuité de cette croissance dans les 2 ou 3 prochaines années au moins.

Challenge : Vous positionnez désormais Disty Technologies sur des marchés à forte croissance comme l’intelligence artificielle, la cybersécurité et les infrastructures numériques. Comment voyez-vous l’évolution de ces marchés au Maroc ?

Y.E.H. : Le Maroc est un pays émergent où la croissance dans le domaine des technologies de l’information est toujours supérieure à celle de la moyenne mondiale.

La croissance de la demande publique, induite par les projets structurants du royaume et les échéances sportives, vient donner une croissance encore plus importante à cette demande.

Le Maroc est reconnu par les constructeurs et éditeurs mondiaux comme le marché de référence, stable, prédictible, ayant un réseau de professionnels de l’IT bien organisé et structuré. Il est en avance dans l’adoption des innovations par rapport à la majorité des autres pays de la région. Le marché marocain est le 1er marché en Afrique francophone qui suscite l’intérêt quand il s’agit pour un constructeur et éditeur de produits et de solution IT de se développer dans la région.

Les trois domaines que vous avez cités, sont encore à leur début et seront forcément en forte croissance dans le monde entier et aussi au Maroc pour plusieurs années à venir.

L’intelligence artificielle en particulier, va drainer une demande forte sur les data centers avec des projets a budget conséquent.

Notre rôle ne se limite pas à l’importation et la livraison des équipements, mais plutôt à l’accompagnement des intégrateurs dans leurs projets depuis l’expression des besoins, jusqu’à la réception des projets et la satisfaction du client final. Cela nécessite des compétences techniques et une proximité avec les constructeurs facilitatrice de la réussite des projets.

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Notre positionnement sur ces nouveaux segments a pour but de conquérir de nouveaux domaines d’activité et de capter une croissance supplémentaire pour l’entreprise pour plusieurs années à venir.

La distribution est un maillon très important, aussi bien pour les constructeurs et éditeurs mondiaux que pour un marché ou un territoire.

Challenge : Le partenariat stratégique conclu avec NVIDIA autour des solutions d’intelligence artificielle et des Data Centers marque une nouvelle étape pour Disty Technologies. Quelles ambitions portez-vous à travers cette collaboration ?

Y.E.H. : Les produits et solutions NVIDIA sont des références dans le domaine de l’intelligence artificielle. Ils couvrent toutes les briques d’une infrastructure IA.

Disty technologies se positionne en tant que VAD (Value Added Distributor) pour accompagner les intégrateurs et assurer la réussite de projets d’infrastructures d’IA au Maroc.

L’ambition pour Disty Technologies est de se positionner sur une nouvelle technologie prometteuse et en pleine croissance, afin de la rendre plus accessible aux entreprises marocaines et aussi d’élargir son offre et se donner un vecteur supplémentaire de croissance pour le long terme.

Challenge : Disty Technologies affirme vouloir accompagner activement la transformation digitale du Maroc. Quel rôle un distributeur IT peut-il jouer dans cette dynamique nationale ?

Y.E.H. : Disty Technologies s’est imposé comme un acteur incontournable de la distribution de produits et de solutions technologiques (Distribution IT) au Maroc.

Elle opère, en mode indirect, via le réseau des professionnels de l’IT qui adresse les clients finaux. Ce réseau s’articule autour de 3 catégories majeures : Les intégrateurs et corporates resellers qui adressent les grands comptes, Le Channel SMB qui adresse les PME/PMI et les retailers qui adressent les particuliers. Ce maillage permet à l’entreprise de distribuer très largement les produits et les solutions qu’elle représente, à toute catégorie de client final qu’il soit particulier ou entreprise.

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Elle a su adapter son business model en fonction des innovations mondiales. Dernièrement, elle a enrichi ses prestations avec des offres d’infrastructure d’IA et de gaming. Elle a su faire passer son positionnement du simple statut de fournisseur de matériel, à celui de facilitateur d’écosystème technologique.

Dans ce paysage en pleine mutation, le rôle de Disty technologies ne se limite pas à un simple intermédiaire logistique, mais d’assurer la position d’un maillon stratégique entre les constructeurs et éditeurs mondiaux de l’IT et le marché marocain où le distributeur dispose d’une bonne connaissance des acteurs du marché et d’une capillarité irriguant tout le territoire.

En tant qu’acteur de référence dans l’importation et la distribution de solutions IT, Disty technologies agit comme un véritable bras armé logistique et technologique, doté de la capacité financière nécessaire, pour concrétiser ses ambitions. Son rôle se décline selon 4 axes majeurs :

Permettre aux entreprises, et particulièrement les PME marocaines, de réussir leurs projets de digitalisation. À travers son modèle de distribution indirecte, Disty Technologies alimente un vaste réseau de revendeurs locaux, d’intégrateurs de proximité. En diversifiant son portefeuille (matériel informatique, solution d’infrastructure, logiciels de productivité, cloud), Disty Technologies démocratise l’accès à la technologie pour les TPME, agissant comme le maillon indispensable de leur mise à niveau numérique.

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L’entreprise a structurellement enrichi son offre dans les segments « Réseaux & Sécurité » et « Systèmes & Stockage », et récemment l’intelligence artificielle, Disty Technologies aide ainsi les entreprises et les organismes publics, via les professionnels de l’IT, à se conformer aux exigences nationales en matière de résilience informatique et d’inviolabilité des données.

L’entreprise apporte, conjointement avec les constructeurs, la formation et la compétence technique pour la réussite de ses projets de digitalisation.

Autre valeur ajoutée décisive pour le marché marocain de l’IT, grâce à sa capacité financière, l’entreprise joue un rôle majeur dans le financement des intégrateurs et des revendeurs PME/PMI en octroyant des délais de paiement permettant la concrétisation de leurs projets avec les clients finaux.

La distribution est un maillon important dans la réussite des projets de transformation digitale.