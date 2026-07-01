AXA Assurance Maroc lance une campagne panafricaine célébrant l’entraide intergénérationnelle

Dans un contexte de transformation démographique et d’évolution des schémas familiaux au Maroc et en Afrique, les questions de protection, d’accompagnement et de transmission prennent une place de plus en plus importante au sein de ces sociétés. Parce qu’au Maroc, la solidarité familiale constitue depuis toujours un pilier essentiel des communautés, AXA Assurance Maroc souhaite valoriser cette entraide intergénérationnelle qui permet aux familles d’avancer avec confiance.

Pour répondre à ces évolutions, le Maroc dévoile sa toute première campagne de marque panafricaine, conçue avec Publicis Conseil qui s’inscrit dans la plateforme globale de marque « Why should the future be a risk ? », et s’ancre dans l’un des plus grands héritages africains : la culture de l’entraide. Une forme de protection unique, qui place le collectif au cœur des sociétés africaines.

Au sein de AXA Afrique Atlantique, la campagne est initiée au Maroc du 29 juin au 15 août 2026, ouvrant le bal pour un déploiement progressif, à partir de l’automne, sur quatre autres marchés (Sénégal, Cameroun, Côte d’Ivoire et Gabon) ainsi que l’Egypte et le Nigeria, suivi d’une seconde vague au Maroc en octobre 2026.

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Cette campagne positionne AXA Assurance Maroc comme un véritable partenaire des Marocains, qui comprend et valorise la force de la communauté, en protégeant celles et ceux qui prennent soin des autres, à travers un message universel et émotionnel : « Prenons soin les uns des autres. C’est la plus belle des protections. » Une plateforme de marque visant à renforcer la considération et la résonnance d’AXA dans toute la région, en donnant vie à la promesse à travers ses offres et services en Assurance Vie & Épargne, Dommages et Responsabilité, et Santé.

La campagne raconte une histoire inspirante, sous forme de conte, où la transmission ne concerne pas seulement le patrimoine matériel. Elle met en avant surtout les valeurs, les expériences, les conseils, le temps donné aux autres et l’entraide, qui façonnent les générations futures. Le thème principal est le vieillissement et le poids que portent les générations intermédiaires. Dans cette histoire, cette génération est incarnée par un personnage fantastique appelé « L’Mardi » au Maroc.

« Les histoires qui nous marquent sont celles qui parlent de nous. Elles nous rappellent que, même dans les moments d’incertitude, les gestes d’attention, de soutien et de solidarité font toute la différence. C’est ce que raconte cette campagne. À travers l’histoire de L’Mardi, nous mettons en lumière ces gestes du quotidien qui rendent la protection concrète et profondément humaine. Chez AXA, nous sommes convaincus que la confiance est essentielle pour avancer. C’est le rôle de l’assurance : donner à chacun la sérénité nécessaire pour faire face à l’avenir. Mais cette confiance prend une dimension encore plus forte lorsqu’elle s’accompagne de la compassion que nous nous témoignons les uns aux autres. La confiance nous aide à faire face à l’incertitude. La compassion nous aide à ne jamais y faire face, seuls. » affirme Latifa Said, Chief HR, Communications and Brand Officer AXA International Markets.

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Aujourd’hui, la dimension de la solidarité intergénérationnelle prend de plus en plus de place dans notre société, à travers le rôle qu’occupe chaque individu au sein de sa famille comme dans sa communauté, quel que soit son âge. Un ancrage qui se définit clairement dans cette campagne qui mise sur la mise en avant de chaque maillon de cette communauté et qui définit clairement que la jeunesse est le plus grand potentiel du Maroc et de l’Afrique.

« Chez AXA, nous croyons que la protection est au cœur de notre métier. Bien que l’assurance offre la confiance et la sécurité pour faire face à l’incertitude de la vie, la véritable protection ne s’arrête pas là. Elle réside également dans les actes quotidiens de transmission des connaissances, d’offre de soutien, de conseils et d’entraide pour avancer avec confiance. À travers l’histoire racontée dans cette campagne, nous souhaitons rendre hommage à toutes celles et ceux qui, par leurs gestes du quotidien, créent des liens durables entre les générations et contribuent à bâtir une société plus solidaire et bienveillante. » assure Gilles Fromageot, CEO AXA Afrique Atlantique.

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A l’ère de l’intelligence artificielle, AXA fait le choix de l’artisanat humain pour incarner sa vision. Le conte a été entièrement réalisé en stop-motion par le réalisateur Paulo Garcia, adoptant une approche tactile à travers les matières, tissus, fibres, matériaux, de subtiles imperfections, ainsi qu’une narration puissante, empreinte d’une émotion presque physique que l’on ressent avant même de la comprendre. À travers le parcours de L’Mardi, le film transforme cette entraide en une expérience sensible et universelle, où la magie devient une métaphore de l’entraide, de la solidarité et de l’attention portée aux autres.