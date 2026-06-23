Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
ASMEX: trois visions pour refonder la stratégie exportatrice marocaine
Bank of Africa scelle deux partenariats stratégiques en Chine
L’australien Atlantic Tin Limited lance un nouveau projet minier à Meknès
BAM maintient le taux directeur, prévoit une croissance à 5,2% et une inflation modérée
Le Club Afrique Développement catalyse les échanges intra-africains depuis la Mauritanie
L’ambassadeur El Ansari appelle les opérateurs chinois à tirer parti du partenariat stratégique bilatéral
Le pétrole en repli avec la hausse du trafic dans le détroit d’Ormuz
Imad Bakkali prend les commandes de Centrale Danone
PME marocaines: le défi de la croissance reste entier
TPME et territoires en tête des priorités de la nouvelle direction de la CGEM
Home BanquesLe Club Afrique Développement catalyse les échanges intra-africains depuis la Mauritanie
Banques

Le Club Afrique Développement catalyse les échanges intra-africains depuis la Mauritanie

by Challenge CP
written by Challenge CP

Le Club Afrique Développement (CAD), du groupe Attijariwafa bank, et Attijari bank Mauritanie ont organisé, les 18 et 19 juin 2026 à Nouakchott, la 46ème mission multisectorielle autour du thème « La Mauritanie à l’ère de l’industrialisation : un gisement d’opportunités».

Présidée par Codioro Moussa N’Guenore, ministre des Finances de la République Islamique de Mauritanie, cette rencontre d’envergure a réuni près de 300 acteurs économiques et institutionnels venus de plusieurs pays, marquant un jalon majeur dans le développement des échanges économiques intra-africains et dans le rayonnement international de la Mauritanie en tant que destination d’investissement de premier plan.

D’importantes délégations d’entreprises et de représentants institutionnels de Côte d’Ivoire, d’Égypte, du Maroc, du Sénégal, des Etats-Unis et d’Europe y ont pris part aux côtés de leurs homologues de Mauritanie. L’APIX (Agence pour la Promotion des Investissements et des Grands Travaux du Sénégal) a par ailleurs représenté le Sénégal, pays à l’honneur.

Une conférence de haut niveau

La conférence a réuni d’éminentes personnalités institutionnelles et économiques, nationales et internationales, dont le ministre N’Guenore, Mme Mouna Kadiri, Directrice du Club Afrique Développement, Mounir Ibrahim, Directeur Général d’Attijari bank Mauritanie et Mohamed Zein El Abidine Cheikh Ahmed, Président de l’Union Nationale du Patronat Mauritanien, et Habiboullah Mohamed Ahmed, DGA de l’APIM (Agence de Promotion des Investissements de Mauritanie).

Lire aussi | Simple: Attijariwafa bank lance la première néobanque marocaine

Un panel de haut niveau consacré aux opportunités d’investissement et de commerce en Mauritanie a réuni des intervenants de premier plan : Babacar Mohamed Baba, Directeur du développement et de la promotion industrielle, Mme Mariam ZEIN, directrice générale de MAFCI, Dr. Ahmed Baya, PDG de Chemal Holding, et Dr. Fatou Seck, représentante de l’APIX du Sénégal. Les échanges ont mis en lumière le potentiel industriel, minier, énergétique et halieutique exceptionnel de la Mauritanie, ainsi que les conditions favorables à l’accueil des investissements étrangers et au développement de partenariats intra-africains durables. A cette occasion, Attijari bank Mauritanie et l’APIM ont signé un mémorandum d’entente d’accompagnement des Micro, Petites et Moyennes entreprise (MPME).

Plus de 350 rencontres d’affaires BtoB

Plus de 350 rencontres d’affaires BtoB ont été réalisées par les entreprises participantes dans des secteurs majeurs : Agro-industrie, Transport et Logistique, Energies et Mines, BTP et matériaux de construction, Industries de la Santé. Ces rencontres ont permis de concrétiser de prometteuses pistes de partenariat entre entreprises africaines et mauritaniennes.

Un Marché de l’Investissement centré sur les opportunités mauritaniennes a réuni l’Agence de Promotion des Investissements de Mauritanie (APIM), l’APIX du Sénégal ainsi qu’Attijari bank Mauritanie. Cette initiative a permis aux participants d’accéder à une information précise et structurée sur les secteurs stratégiques.

Lire aussi | Attijariwafa bank lance la première « Carte Virtuelle » au Maroc

La mission s’est clôturée par une visite terrain à CS Fish, à Nouakchott, filiale de Chemal Holding, une usine moderne de traitement et d’exportation de produits de la mer, opérant selon des processus conformes aux standards européens et internationaux. Cette visite a offert aux délégations une illustration concrète du potentiel industriel et logistique mauritanien, confirmant la vocation de la Mauritanie à s’imposer comme un hub stratégique au carrefour de l’Afrique subsaharienne et du Maghreb.

Vous aimerez aussi

Bank of Africa scelle deux partenariats stratégiques en Chine

Le Crédit Agricole du Maroc se met à l’heure de la Coupe du...

Shelter Afrique à Rabat: comment le Maroc est devenu un modèle de financement...

Reconstruction d’Al Haouz: la BEI apporte 500 millions d’euros supplémentaires

BKGR: le déficit de liquidité se creuse à 161,4 MMDH

Avec «LA VIRTUELLE» et «L’INSTANT», la Banque Populaire réinvente la carte bancaire