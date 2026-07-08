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Bank of Africa lance une offre intégrée en faveur des TPME

by Challenge CP
written by Challenge CP

Acteur de référence du financement et de l’accompagnement des entreprises au Maroc, Bank of Africa franchit une nouvelle étape dans son engagement en faveur du développement des Très Petites, Petites et Moyennes Entreprises (TPME) avec le lancement de l’offre «Pacte TPME, BANK OF AFRICA & MAROC PME», à l’occasion des Rencontres nationales de la TPME 2026 organisées, mercredi 8 juillet à Casablanca, sous l’égide du ministère de l’Industrie et du Commerce.

Fruit de plus de 20 années de partenariat entre BANK OF AFRICA & MAROC PME, cette initiative traduit une ambition commune : offrir aux entreprises marocaines un accompagnement global, innovant et durable, intégrant financement, expertise, conseil et mise en relation avec un écosystème de partenaires, afin de répondre à leurs enjeux de croissance, de compétitivité et de résilience.

Le lancement de cette offre s’inscrit dans le cadre des Rencontres nationales, appelées à devenir le rendez-vous annuel de référence réunissant les principaux acteurs de l’écosystème entrepreneurial marocain autour des enjeux de développement des TPME.

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Tenue en présence du ministre de l’Industrie et du Commerce Ryad Mezzour, cette rencontre a été marquée par la signature de plusieurs conventions stratégiques destinées à renforcer cet écosystème d’accompagnement notamment avec Maroc PME, Réseau Entreprendre Maroc, FENAGRI ainsi que les principales zones industrielles de Casablanca (IZDIHAR, AZIAN et CFCIM).

Ces partenariats permettront d’apporter aux entreprises des solutions concrètes en matière de financement, d’accompagnement entrepreneurial, de transition durable et de proximité territoriale.

Dans son allocution, Khalid Nasr, Directeur Général Exécutif de BANK OF AFRICA a déclaré: «Ce dispositif est bien plus qu’un programme de soutien: c’est un véritable changement de paradigme. Avec ses 4 axes -structuration, résilience, compétitivité et croissance- il offre enfin à nos entrepreneurs une réponse globale, cohérente et durable».

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Et d’ajouter: «Dans les prochaines semaines, Bank of Africa et ses partenaires entameront une tournée régionale pour porter ces engagements là où ils ont le plus d’impact».

A travers cette initiative, Bank of Africa réaffirme son positionnement de partenaire de croissance des TPME et sa volonté de mobiliser l’ensemble de ses expertises, de ses solutions et de son écosystème pour accompagner durablement le développement des entreprises marocaines, bien au-delà du seul financement.

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