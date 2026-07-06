Bank of Africa renforce son engagement en faveur d’une gouvernance durable de l’eau

Convaincue que les défis climatiques appellent une mobilisation collective des acteurs publics, privés et académiques, Bank of Africa réaffirme son engagement en faveur du développement durable en soutenant le dialogue autour des grands enjeux environnementaux.

A travers sa chaire panafricaine de durabilité et finance à impact, Bank of Africa œuvre au rapprochement entre le monde académique, les décideurs et les acteurs de terrain afin d’encourager l’innovation et de promouvoir des approches intégrées répondant aux défis climatiques.

C’est dans cette dynamique que la chaire a organisé les 3 et 4 juillet, la 2ème édition du Symposium GI-EAU, consacrée à la gouvernance intégrée de l’eau.

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En partenariat avec l’Université Hassan II de Casablanca (FSJES Aïn Chock), cet évènement a réuni chercheurs, experts, institutions publiques, secteur privé et organismes internationaux afin d’échanger sur les leviers permettant de renforcer la sécurité hydrique et la résilience des territoires.

Les échanges ont porté notamment sur l’efficacité des stratégies de gestion de l’eau, les solutions innovantes telles que le dessalement ou la réutilisation des eaux usées, ainsi que les mécanismes favorisant une répartition plus équitable de cette ressource essentielle.

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En faisant de la durabilité un axe structurant de la stratégie, Bank of Africa réaffirme son rôle d’acteur engagé dans l’accompagnement des grandes transitions environnementales et sociétales et poursuit son ambition de contribuer à l’émergence de solutions innovantes au service d’un développement plus résilient et instructif.