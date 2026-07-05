Assises de l’Excellence Achats: le CNA consacre l’IA et la performance stratégique

Le Conseil national des achats Maroc (CNA Maroc) a organisé, samedi 4 juillet à Marrakech, des deuxièmes Assises de l’Excellence Achats, sous le thème “Innover – Collaborer – Performer dans les Achats de Demain”, Au terme d’une journée d’échanges d’une grande intensité, le CNA se félicite du “succès” d’une édition qui a réuni le fleuron des décideurs, directeurs achats, experts sectoriels et leaders industriels.

L’événement confirme ainsi son statut de carrefour stratégique incontournable pour la fonction Achats et Supply Chain au Royaume. L’objectif central était de propulser la fonction vers de nouveaux standards d’excellence face aux mutations macroéconomiques actuelles.

L’accent a immédiatement été mis sur la disruption technologique à travers des interventions dédiées à l’intégration de l’intelligence artificielle générative et des outils d’automatisation intelligente dans la chaîne d’approvisionnement. Ces sessions ont permis aux participants d’explorer comment ces nouvelles technologies transforment en profondeur les processus opérationnels, l’analyse des données et la prise de décision des acheteurs.

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Présent lors des débats, Younes Ouahman, président du CNA Maroc, a tenu à officialiser le changement de paradigme profond qui touche la profession. “Les achats sont devenus un levier majeur de compétitivité, de souveraineté et de résilience”, a-t-il déclaré, rappelant que la fonction a profondément évolué au cours de la dernière décennie.

Il a également souligné le rôle étendu du directeur achats moderne, qui “devient l’un des responsables clés de la relation entre l’entreprise et son écosystème externe”. En favorisant l’émergence de fournisseurs locaux performants, la fonction achats “contribue directement à l’intégration industrielle du Royaume, à la création d’emplois et à la consolidation de chaînes de valeur plus robustes”, une logique qu’il qualifie d’essentielle pour la pérennité des entreprises ainsi que pour l’économie nationale.

Pour accompagner cette trajectoire, il réaffirme que l’ambition du CNA, association professionnelle de référence dans ce domaine, est de “préparer une nouvelle génération d’acheteurs pluridisciplinaires, capables de piloter de front la finance, l’industrie, la data, l’innovation et le développement durable”.

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Les débats de haut niveau se sont articulés autour de trois grands enjeux thématiques et stratégiques. Le premier volet a traité du positionnement géopolitique et économique, mettant en lumière le rôle central du Maroc comme hub stratégique et pont logistique entre l’Europe et le continent africain. Le second enjeu a placé le capital humain au centre des discussions, avec un focus majeur sur la réinvention indispensable des compétences des équipes achats d’ici 2030 face aux défis numériques, RH et économiques.

Enfin, le troisième grand axe a donné la parole aux partenaires commerciaux pour analyser la voix des fournisseurs, posant ainsi les bases d’une collaboration bilatérale plus agile, transparente et créatrice de valeur partagée.

En point d’orgue de cet événement, la tant attendue cérémonie des Trophées de l’Excellence Achats Maroc 2026 a célébré l’agilité, l’audace et la performance des organisations du marché. À travers sept distinctions phares valorisant notamment l’Excellence Stratégique, les Achats Responsables, le Développement de l’Écosystème Local ou encore la Transformation Digitale, cette remise de prix a mis en lumière les meilleures pratiques sectorielles avant de se clôturer par la traditionnelle photo officielle des lauréats.

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En réussissant le pari de fédérer l’ensemble de l’écosystème autour d’un contenu managérial de haut niveau et de solutions concrètes pour l’avenir, le CNA Maroc confirme plus que jamais sa dynamique de croissance et son rôle d’éclaireur pour la profession. Fort de ce succès retentissant, l’association donne déjà rendez-vous à ses membres, partenaires et contributeurs pour ses prochaines initiatives régionales et thématiques, poursuivant ainsi sa mission d’accompagnement de la performance économique et industrielle nationale.