Maroc et Royaume-Uni: les vérités derrière la flambée des échanges en 2025 !

C’est un volume d’affaires de près de 4,7 milliards de livres sterling que la dernière note du Department for Business and Trade britannique met en lumière, scellant la vigueur des liens économiques entre le Maroc et le Royaume-Uni. Portée par une montée en gamme des importations marocaines et une dynamique britannique toujours vif, la relation bilatérale révèle une asymétrie fertile, où chaque partenaire puise ce qui lui manque. Si l’investissement croisé reste le grand chantier à venir, la trajectoire tracée en 2025 offre aux opérateurs un terrain d’entente exceptionnel pour bâtir une coopération durable.

Les données publiées le 23 juin dernier par le Department for Business and Trade britannique ne sont pas une simple litanie de statistiques : elles sont le miroir d’une symbiose économique en pleine maturité. Alors que le Royaume-Uni consolide son rang de fournisseur technologique et industriel, le Maroc, lui, affine son positionnement de partenaire agricole fiable et de destination touristique privilégiée. Loin d’un rapport de force stérile, cette configuration dessine les contours d’un échange gagnant-gagnant, où chaque nation avance avec ses atouts.

Sur la période glissante achevée en décembre 2025, les échanges combinés de marchandises et de prestations ont franchi le seuil symbolique des 4,7 milliards de livres, progressant de 10,4 %. Une performance qui n’est pas le fruit du hasard, mais la résultante d’une montée en régime des exportations britanniques, dont le bond de 17,2 % (pour atteindre 2,1 milliards) témoigne d’une compétitivité retrouvée dans les créneaux stratégiques. Les importations marocaines, bien qu’en augmentation de 5,5 % (à 2,6 milliards), suivent un rythme plus modéré, ce qui a permis au déficit britannique de se contracter de manière significative, passant de 685 à 511 millions de livres. Cette réduction de l’écart est le signe tangible d’une relation qui s’équilibre progressivement, chacun trouvant ses marques dans le portefeuille de l’autre.

Que disent les chiffres…

Le panier des exportations britanniques vers le Maroc raconte une histoire de modernisation industrielle. En tête de gondole, les minerais et ferrailles s’envolent de 89,3 % pour atteindre 303,5 millions de livres, répondant à une demande marocaine croissante en matières premières pour ses fonderies et ses infrastructures. C’est une aubaine pour l’industrie recyclière britannique, qui trouve là un débouché de poids. Le pétrole raffiné, bien qu’en recul de 22,4 % à 291,7 millions, cède la place à une nouvelle donne : l’apparition du pétrole brut à hauteur de 63,2 millions, un poste inexistant l’année précédente, suggère une stratégie marocaine d’approvisionnement diversifié pour ses besoins énergétiques.

Mais la vraie signature de ce partenariat réside dans les biens d’équipement. Les générateurs mécaniques (+21 %, 228 millions) et les automobiles (+56 %, 124 millions) montrent que le Maroc ne se contente plus d’importer des produits finis : il s’équipe, il investit dans ses outils de production. Ce virage vers la technologie britannique est une opportunité formidable pour les industriels du Royaume-Uni, qui voient leur savoir-faire mécanique et automobile plébiscité par une économie marocaine en pleine effervescence.

L’agriculture et le tourisme : les piliers solides de l’offre marocaine

Les fruits et légumes trônent en maître avec 620,5 millions de livres, en hausse de 12,1 %, représentant à eux seuls plus du tiers des exportations de biens marocains vers le Royaume-Uni. Cette progression est une reconnaissance de la qualité des terroirs marocains, du Souss à la plaine du Gharb, et une promesse de stabilité pour les chaînes d’approvisionnement britanniques en quête de fraîcheur. Le matériel électrique intermédiaire (381 millions, stable) et l’ameublement (136 millions, +3,5 %) confirment, quant à eux, la régularité et la constance du tissu industriel marocain.

Si le secteur automobile marocain enregistre un repli de 14,8 % à 128,6 millions, il ne s’agit pas d’un déclin, mais d’une respiration stratégique : une réorientation de gammes qui pourrait précéder une nouvelle offensive vers le marché britannique, plus exigeant en termes de valeur ajoutée et de standards environnementaux. Par ailleurs, si le commerce des biens est dynamique, celui des services est tout aussi révélateur d’une complémentarité naturelle. Les dépenses des touristes britanniques au Maroc atteignent 716 millions de livres, soit 79,6 % des services exportés par Rabat vers Londres, avec une hausse de 5 %. Ce flux considérable est un moteur d’emploi et de vitalité pour les régions touristiques marocaines, mais aussi un gage de sérénité pour les voyagistes qui peuvent compter sur une clientèle britannique fidèle et dépensière.

En retour, le Royaume-Uni déploie ses services à forte valeur intellectuelle. Le transport (266 millions, +19,8 %) et surtout la propriété intellectuelle (35 millions, +29,6 %) sont les fers de lance de cette offre. Cette envolée des redevances est tout sauf une menace : c’est un transfert de compétences actif, un accès privilégié du Maroc au capital immatériel et aux brevets britanniques. Loin de signer une dépendance, cette tendance témoigne de la confiance des innovateurs britanniques dans le marché marocain et ouvre la voie à des co-développements technologiques prometteurs.

Une carte régionale britannique qui fait des gagnants

Au-delà de la macro-économie, la fiche statistique dévoile une cartographie sociale passionnante. Le commerce avec le Maroc agit comme un véritable régulateur économique sur le sol britannique, irriguant des zones historiquement industrielles en quête de second souffle. Le Nord-Ouest de l’Angleterre affiche un excédent florissant (238 millions exportés contre 133 millions importés), tout comme le Pays de Galles (136 contre 57) et surtout l’Écosse, qui dégage un superbe excédent de 121 millions de livres (exportations) pour seulement 25 millions d’importations.

Ce desserrement géographique est une aubaine politique et sociale : il prouve que la relation commerciale avec le Maroc profite à des territoires souvent éloignés de la dynamique londonienne. À l’inverse, le Sud-Est et Londres, régions plus aisées, importent davantage de produits marocains (254 et 161 millions respectivement), jouant le rôle de consommateurs finaux. Cette répartition équitable des flux est la preuve que le partenariat n’est pas confisqué par une élite, mais qu’il redistribue les cartes de la croissance au sein même du Royaume-Uni.

L’investissement : le chaînon manquant, ou la plus belle promesse à venir

Si un secteur mérite que l’on retrousse ses manches, c’est bien celui de l’investissement croisé. La discrétion de l’Office national des statistiques britannique sur le stock d’IDE britannique au Maroc (pour cause de concentration sur un petit nombre d’acteurs) est moins un signe d’opacité qu’un appel à la diversification. Cela signifie que le terrain est encore vierge pour de nouveaux entrants britanniques, que ce soit dans les énergies renouvelables, l’agro-industrie ou les services financiers.

Côté marocain, le stock d’IDE au Royaume-Uni, bien qu’en repli de 30,8 % à 9 millions de livres, représente un point de départ extrêmement bas, mais aussi une marge de progression vertigineuse. Loin d’une « fuite » des capitaux, cette situation est une invitation à repenser la stratégie d’internationalisation. Les champions marocains ont tout à gagner à redécouvrir le marché britannique, non pas comme une terre de conquête difficile, mais comme un tremplin vers le monde anglo-saxon. Ce faible niveau actuel est une page blanche sur laquelle Rabat peut écrire la prochaine étape de sa mondialisation, en s’appuyant sur les niches où le Maroc excelle : la banque participative, le BTP, ou encore l’agroalimentaire certifié.