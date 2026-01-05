BIM en voie de signer une première au Maroc: 1000 points de vente

Le turc BIM confirme l’accélération de son développement au Maroc depuis deux ans. Bousculé depuis près de deux ans par l’entrée en lice sur le marché marocain de la distribution alimentaire moderne de l’égyptien Kazyon, BIM Store Maroc poursuit son effort sans relâche pour préserver son leadership face à un des challengers des plus agressifs.

Ainsi, au cours des neuf premiers mois de 2025, la filiale marocaine du groupe coté à la bourse d’Istanbul a ouvert pas moins de 109 points de vente, un rythme qu’il n’avait jamais retrouvé depuis la dynamique de son lancement en 2009 sous la houlette de son ex-dirigeant marocain, Mohamed Benmezouara, aujourd’hui patron de Kazyon Maroc !

Avec un réseau qui dépasse désormais la barre de 900 magasins, BIM Sores Maroc devient le leader incontesté au Maroc de la distribution alimentaire moderne en nombre de magasins. Côté performance financière, BIM Stores Maroc confirme également le redressement de sa rentabilité opérationnelle et en fait une des locomotives en la matière pour son groupe avec une marge EBITDA de plus de 8% (contre à peine près de 5% en consolidée pour sa maison mère).

BIM Stores Maroc devra également dépasser au titre de l’année qui s’achève, la barre de 2,2 milliards de dirhams en chiffre d’affaires (dont 1,75 milliard déjà réalisés pour les neuf premiers mois de l’année) et 6.500 employés. Le nombre de plateformes logistiques, lui, n’a pas bougé en 2025 et demeure au total de quatre qui sont répartis entre les principales régions du pays.

Enfin, il est à préciser que le duel sur le territoire marocain entre les deux opérateurs de distribution alimentaire, BIM et KAZYON, très en vue au Moyen-Orient, fait le bonheur du consommateur marocain qui profite de produits de qualité à prix intéressants et dans les normes d’hygiène, de sécurité et d’expérience clients propres à la distribution moderne.