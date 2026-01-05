Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Avec près de 20 millions de touristes, le Maroc signe un record historique
Sud global: réalité ou construction hétérogène ?
Le chimiste COELMA modernise son outil de production
Les perturbations météorologiques persistent jusqu’au jeudi
Les livraisons de ciment progressent en 2025 malgré une fin d’année en demi-teinte
Seddiq Hassani : «Ces 50 années de travail collectif ont fait d’Ingelec une référence du secteur»
BIM en voie de signer une première au Maroc: 1000 points de vente
CAN 2025: Brahim Diaz à jamais dans les annales
L’ONDA installe un Centre de commandement opérationnel à l’aéroport de Casablanca
Commerce extérieur: baisse des prix à l’importation au T3-2025
Home CommerceBIM en voie de signer une première au Maroc: 1000 points de vente
Commerce

BIM en voie de signer une première au Maroc: 1000 points de vente

by Rachid Boutaleb
written by Rachid Boutaleb

Le turc BIM confirme l’accélération de son développement au Maroc depuis deux ans. Bousculé depuis près de deux ans par l’entrée en lice sur le marché marocain de la distribution alimentaire moderne de l’égyptien Kazyon, BIM Store Maroc poursuit son effort sans relâche pour préserver son leadership face à un des challengers des plus agressifs.

Ainsi, au cours des neuf premiers mois de 2025, la filiale marocaine du groupe coté à la bourse d’Istanbul a ouvert pas moins de 109 points de vente, un rythme qu’il n’avait jamais retrouvé depuis la dynamique de son lancement en 2009 sous la houlette de son ex-dirigeant marocain, Mohamed Benmezouara, aujourd’hui patron de Kazyon Maroc !

Avec un réseau qui dépasse désormais la barre de 900 magasins, BIM Sores Maroc devient le leader incontesté au Maroc de la distribution alimentaire moderne en nombre de magasins. Côté performance financière, BIM Stores Maroc confirme également le redressement de sa rentabilité opérationnelle et en fait une des locomotives en la matière pour son groupe avec une marge EBITDA de plus de 8% (contre à peine près de 5% en consolidée pour sa maison mère).

Lire aussi | Rachid Medarhri prend la direction générale de JAIDA SA

BIM Stores Maroc devra également dépasser au titre de l’année qui s’achève, la barre de 2,2 milliards de dirhams en chiffre d’affaires (dont 1,75 milliard déjà réalisés pour les neuf premiers mois de l’année) et 6.500 employés. Le nombre de plateformes logistiques, lui, n’a pas bougé en 2025 et demeure au total de quatre qui sont répartis entre les principales régions du pays.

Enfin, il est à préciser que le duel sur le territoire marocain entre les deux opérateurs de distribution alimentaire, BIM et KAZYON,  très en vue au Moyen-Orient, fait le bonheur du consommateur marocain qui profite de produits de qualité à prix intéressants et dans les normes d’hygiène, de sécurité et d’expérience clients propres à la distribution moderne.

Vous aimerez aussi

Fin d’année: un test de résilience pour le retail et le CHR marocains

Maison Nicolas en roue libre au Maroc

Franchise. Un partenariat stratégique entre la Région Casablanca-Settat et le Comté de Miami-Dade

Washington-Rabat: le géant américain Target ouvre le bal

Le Maroc face à la tempête commerciale

Droits de douane: Trump lance son offensive contre l’UE et la Chine