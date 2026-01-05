Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Avec près de 20 millions de touristes, le Maroc signe un record historique
Sud global: réalité ou construction hétérogène ?
Le chimiste COELMA modernise son outil de production
Les perturbations météorologiques persistent jusqu’au jeudi
Les livraisons de ciment progressent en 2025 malgré une fin d’année en demi-teinte
Seddiq Hassani : «Ces 50 années de travail collectif ont fait d’Ingelec une référence du secteur»
BIM en voie de signer une première au Maroc: 1000 points de vente
CAN 2025: Brahim Diaz à jamais dans les annales
L’ONDA installe un Centre de commandement opérationnel à l’aéroport de Casablanca
Commerce extérieur: baisse des prix à l’importation au T3-2025
Home FootballCAN 2025: Brahim Diaz à jamais dans les annales
Football

CAN 2025: Brahim Diaz à jamais dans les annales

by Challenge avec MAP
written by Challenge avec MAP

En inscrivant un but dans chacune des quatre premières rencontres de la Coupe d’Afrique des Nations (Maroc-2025), Brahim Diaz inscrit son nom en lettres d’or dans les annales du ballon rond marocain.

En effet, la star du Real Madrid reste le seul joueur à réussir un tel exploit, juste devant la légende, feu Ahmad Faras, qui avait mis 3 buts en autant de matchs lors de la CAN-1976.

Diaz occupe également seul la tête du classement provisoire des buteurs de la CAN-2025, dépassant son coéquipier Ayoub El Kaabi et le capitaine algérien Riyad Mahrez.

Quatre matchs… Quatre « Man of the Match » !

La CAN-2025 a été marquée également par des performances individuelles remarquables au sein de l’équipe nationale du Maroc. Parmi les acteurs clés des succès des Lions de l’Atlas, quatre joueurs marocains ont été élus « homme du Match » à différentes étapes de la compétition.

Lire aussi | CAN 2025: Regragui veut « éviter toute surprise » face à la Tanzanie

En effet, lors des quatre premiers matchs, Brahim Diaz (2 fois), Neil El Aynaoui (1) et Ayoub El Kaabi (1) ont reçu le titre « Man of the Match ». Des performances individuelles mais combien importantes pour le collectif de Walid Rergragui qui poursuit son bonhomme de chemin vers l’objectif ultime.

63.894 cœurs pour soutenir les Lions de l’Atlas

Le match des huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc-2025 entre le Maroc et la Tanzanie est entré dans l’histoire de cette édition. Disputée dans une ambiance exceptionnelle, la rencontre a établi un nouveau record d’affluence pour un seul match de la CAN Maroc-2025, avec 63.894 spectateurs présents dans les tribunes.

Un chiffre inédit qui témoigne de l’immense engouement populaire autour de cette édition marocaine et de l’attachement du public aux Lions de l’Atlas.

Vous aimerez aussi

CAN 2025: Regragui veut « éviter toute surprise » face à la Tanzanie

CAN 2025: ces fédérations championnes de l’opacité budgétaire !!!

CAN 2025 : Maroc-Zambie, un duel décisif pour les huitièmes

Des records à battre à la CAN

Can Maroc 2025: soulever enfin une deuxième coupe «à la maison»

CAN 2025: le prix de la gloire continentale se paie aussi en livres...