CAN 2025: Regragui veut « éviter toute surprise » face à la Tanzanie

La sélection marocaine qui affrontera son homologue tanzanienne, en huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN-2025) de football, respecte son adversaire et fera tout son possible pour éviter toute mauvaise surprise, a assuré le coach Walid Regragui, à la veille de cette confrontation prévue, dimanche à partir de 17h00, au Stade Prince Moulay Abdellah de Rabata .

« Nous connaissons très bien la Tanzanie. Le match sera difficile. Nous espérons nous imposer pour aller en quart de finale », a dit Regragui en conférence de presse qui précède ce match. « Pour le Maroc, staff et joueurs, c’est la CAN de l’humilité », a mis en exergue le sélectionneur national. « Il faut être humble, garder les pieds sur terre. Tout le monde nous donne favoris », a-t-il noté, relevant que la Tanzanie est une équipe qui grandit durant la compétition

« La Tanzanie dispose d’un championnat développé, avec des joueurs locaux bons et habitués à jouer en Afrique. Nous allons jouer ce match avec nos moyens et notre force, pour qu’ils ne créent pas la surprise. Tout est possible dans ce match », a-t-il dit. Selon le sélectionneur national, « le Maroc est une équipe qui presse tout le temps et les statistiques sont là pour appuyer ce constat ».

Sur un autre volet, Regragui a précisé que le jeu de la sélection marocaine ne dépend pas uniquement de l’état de forme de Brahim Diaz, mais « le danger peut venir de partout ». « Brahim Diaz est efficace. Il lui fallait du temps pour s’adapter au jeu africain, totalement différent de l’Europe. L’essentiel est que le danger vient de partout. Le collectif est le plus important. Quand Brahim est efficace c’est bénéfique pour l’équipe », a-t-il souligné.

Evoquant le cas d’Achraf Hakimi, le sélectionneur national a indiqué qu’il était toujours clair sur son état de santé. « L’objectif était de lui permettre de monter en puissance et le faire entrer dans la compétition au bon moment. Physiquement, il est prêt et apte à jouer le match de demain », a-t-il lancé.

S’agissant de Hamza Igamane, il a estimé que son état de santé évolue bien. « Nous sommes dans le timing. Nous réussissons nos challenges que ce soit pour Achraf comme pour Hamza. Le staff médical a bossé jour et nuit pour que Hamza soit prêt », a-t-il noté.

Par ailleurs, le sélectionneur national a indiqué que le parcours de Ayoub El Kaabi, auteur de trois réalisations lors de cette CAN, est un « modèle pour les jeunes joueurs ». « Il n’a jamais abandonné. Le travail, le sérieux sont des qualités fondamentales. Il sait où il veut aller. Ayoub fait partie de ces joueurs qui font rêver les jeunes marocains », a-t-il poursuivi.

L’équipe nationale a terminé en tête du groupe A avec 7 points, obtenus en deux victoires face aux Comores (2-0) et à la Zambie (3-0) et un match nul devant le Mali (1-1). De son côté, la Tanzanie s’est qualifiée en tant que meilleur troisième (groupe C/2 pts) après une défaite face au Nigeria (1-2) et deux nuls devant l’Ouganda (1-1) et la Tunisie (1-1).