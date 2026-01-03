Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Avec près de 20 millions de touristes, le Maroc signe un record historique
Sud global: réalité ou construction hétérogène ?
Le chimiste COELMA modernise son outil de production
Les perturbations météorologiques persistent jusqu’au jeudi
Les livraisons de ciment progressent en 2025 malgré une fin d’année en demi-teinte
Seddiq Hassani : «Ces 50 années de travail collectif ont fait d’Ingelec une référence du secteur»
BIM en voie de signer une première au Maroc: 1000 points de vente
CAN 2025: Brahim Diaz à jamais dans les annales
L’ONDA installe un Centre de commandement opérationnel à l’aéroport de Casablanca
Commerce extérieur: baisse des prix à l’importation au T3-2025
Home EconomieBank Al-Maghrib publie ses indicateurs hebdomadaires
Economie

Bank Al-Maghrib publie ses indicateurs hebdomadaires

by Challenge
written by Challenge
Crédit: DR.

Bank Al-Maghrib (BAM) a publié ses indicateurs hebdomadaires pour la période du 25 au 31 décembre 2025, mettant en évidence plusieurs évolutions significatives sur le plan monétaire et financier.

Ainsi, le dirham s’est apprécié de 0,3 % face à l’euro, tandis qu’il a enregistré une légère dépréciation de 0,1 % vis-à-vis du dollar américain, ce qui traduit une dynamique contrastée sur le marché des devises. Par ailleurs, aucune opération d’adjudication n’a été réalisée sur le marché des changes, confirmant une certaine stabilité au cours de la semaine.

Lire aussi | Le dirham recule légèrement face au dollar

En ce qui concerne les réserves officielles, celles-ci se sont établies à 442,9 milliards de dirhams au 26 décembre, en hausse de 1,1 % par rapport à la semaine précédente et de 18 % sur une année, ce qui illustre une consolidation notable des avoirs extérieurs du pays. Dans le même temps, le volume moyen quotidien des interventions de BAM a atteint 159,5 milliards de dirhams, soulignant l’importance de l’action de la banque centrale dans la régulation de la liquidité.

Enfin, lors de l’appel d’offres du 31 décembre, BAM a injecté 71 milliards de dirhams sous forme d’avances à 7 jours, une mesure qui s’inscrit dans la continuité de sa politique visant à soutenir le système bancaire et à assurer la fluidité des échanges financiers.

Vous aimerez aussi

Maroc: la demande intérieure en forte hausse au T3-2025

Dirham, réserves, liquidité : l’essentiel des indicateurs hebdomadaires de BAM

Marché monétaire: une marge de manœuvre pour poursuivre l’assouplissement en 2026

Bank Al-Maghrib maintient son taux directeur inchangé

10ᵉ Réunion annuelle des Zones Économiques Spéciales à Luanda : Tanger Med érigée...

BKGR pronostique le maintien du taux directeur