Bank Al-Maghrib publie ses indicateurs hebdomadaires

Bank Al-Maghrib (BAM) a publié ses indicateurs hebdomadaires pour la période du 25 au 31 décembre 2025, mettant en évidence plusieurs évolutions significatives sur le plan monétaire et financier.

Ainsi, le dirham s’est apprécié de 0,3 % face à l’euro, tandis qu’il a enregistré une légère dépréciation de 0,1 % vis-à-vis du dollar américain, ce qui traduit une dynamique contrastée sur le marché des devises. Par ailleurs, aucune opération d’adjudication n’a été réalisée sur le marché des changes, confirmant une certaine stabilité au cours de la semaine.

En ce qui concerne les réserves officielles, celles-ci se sont établies à 442,9 milliards de dirhams au 26 décembre, en hausse de 1,1 % par rapport à la semaine précédente et de 18 % sur une année, ce qui illustre une consolidation notable des avoirs extérieurs du pays. Dans le même temps, le volume moyen quotidien des interventions de BAM a atteint 159,5 milliards de dirhams, soulignant l’importance de l’action de la banque centrale dans la régulation de la liquidité.

Enfin, lors de l’appel d’offres du 31 décembre, BAM a injecté 71 milliards de dirhams sous forme d’avances à 7 jours, une mesure qui s’inscrit dans la continuité de sa politique visant à soutenir le système bancaire et à assurer la fluidité des échanges financiers.