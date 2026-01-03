Alertes
Trump annonce la capture de Maduro

Le président américain Donald Trump a affirmé samedi que les forces des États-Unis avaient procédé à l’arrestation du dirigeant vénézuélien Nicolas Maduro, à l’issue d’une opération militaire qu’il a qualifiée d’«attaque de grande envergure» contre le Venezuela.

Dans un message publié sur son réseau Truth Social, M. Trump a déclaré : «les États-Unis d’Amérique ont mené avec succès une attaque de grande envergure contre le Venezuela et son dirigeant, le président Nicolas Maduro, qui, avec son épouse, a été capturé et exfiltré du pays».Le président américain a ajouté qu’il tiendrait une conférence de presse à 11h00 (16h00 GMT) depuis sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride, afin de donner davantage de détails sur cette opération.

Lire aussi | Trump menace d’intervenir, que se passe-t-il en Iran ?

Peu après cette annonce, le numéro deux du Département d’État américain, Christopher Landau, a salué ce qu’il considère comme un tournant historique pour le pays sud-américain. «Une nouvelle ère pour le Venezuela ! Le tyran est parti. Il va désormais -enfin- répondre de ses crimes devant la justice», a écrit l’adjoint au secrétaire d’État sur son compte X. Cette déclaration renforce le ton triomphal adopté par Washington, qui présente cette opération comme une rupture décisive dans la crise vénézuélienne. Les réactions internationales restent attendues, tandis que les observateurs s’interrogent sur les conséquences politiques et diplomatiques de cette capture.

