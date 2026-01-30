Alertes
Challenge N°1000 • Du 30 janvier au 5 février 2026
Redouane El Haloui: la réussite de Maroc Digital 2030 «dépendra de la capacité à prioriser les chantiers»
Les métaux précieux flanchent après une annonce de Trump
GNL: comment le Maroc bâtit son nouveau socle énergétique
Doha Lkasmi aux commandes de NSI Maroc
Conseil de Développement et de Solidarité (CDS): un Think Tank toujours aux grands rendez-vous
SIGMATEL: un redressement judiciaire qui s’éternise
Retail Holding et Amethis reprennent les activités d’OCS au Maroc et au Sénégal
Maroc: les recettes fiscales dépassent les prévisions en 2025, à 342 MMDH
Les marchés mondiaux se montrent rassurés vendredi quant à l’indépendance de la Réserve fédérale américaine (Fed) après l’annonce par Donald Trump du prochain président de la banque centrale, faisant fortement baisser les cours des métaux précieux.

Le président américain a proposé vendredi Kevin Warsh, un ancien gouverneur de l’institution monétaire, déjà donné favori par les médias américains. « Je suis heureux d’annoncer que je propose la nomination de Kevin Warsh au poste de PRÉSIDENT DU CONSEIL DES GOUVERNEURS DU SYSTÈME DE RÉSERVE FÉDÉRALE », a écrit le président sur sa plateforme Truth Social.

Pour être effective, la nomination de M. Warsh devra être confirmée par le Sénat, à majorité républicaine. Le mandat de l’actuel chef de la Fed Jerome Powell arrive à échéance en mai. « Cette décision confirme que ni Kevin Hassett ni Rick Rieder » ne sont pressentis, alors qu’ils sont « perçus par les marchés comme inexpérimentés, trop proches du président Trump et donc susceptibles d’être influencés », note Derek Halpenny, de MUFG.

« Il s’agit d’un choix intéressant de la part du président, qui pourrait donner au marché un certain espoir quant au maintien de l’indépendance de la Fed, en promouvant un ancien initié de l’institution », explique Kathleen Brooks, directrice de la recherche chez XTB.

Rassurés, les investisseurs délaissent les métaux précieux, couverture par excellence en cas de crise. Après avoir décroché jusqu’à perdre plus de 8%, l’once d’or cédait 4,67% à 5.124,10 dollars vers 12H30 GMT. L’argent, qui a lâché jusqu’à plus de 17%, chutait encore de 10,54% à 103,5083 dollars l’once.

Kevin Warsh avait fait partie des personnalités pressenties pour prendre la tête de l’institution en 2018, lorsque Donald Trump avait finalement préféré Jerome Powell – choix que le chef de l’Etat dit aujourd’hui amèrement regretter. « À l’époque, il était réputé pour son approche restrictive (moins enclin à mener une politique souple car plus focalisé sur l’inflation, ndlr), mais il s’est récemment rapproché du président Trump et a appelé à une baisse des taux d’intérêt », note Mme Brooks.

Le dollar et « les rendements des bons du Trésor américain sont en hausse (…), alors que le marché se concentre sur le passé (…) de Warsh », alors adepte d’une ligne plus restrictive pour les taux de la banque centrale, relève-t-elle. Vers 12H30 GMT, sur le marché obligataire, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l’Etat américain évoluait à 4,24%, contre 4,23% à la clôture jeudi.

Côté devises, le billet vert gagnait 0,20% face à la monnaie unique, à 1,1946 dollar pour un euro. « Une orientation plus restrictive pourrait signaler un durcissement des conditions financières, susceptible de ralentir la croissance économique, de peser sur les actions et de faire monter les rendements obligataires », explique Patrick Munnelly, de Tickmill Group. « À l’inverse, le dollar pourrait encore se renforcer dans un environnement de taux d’intérêt plus élevés. »

Du côté des marchés d’actions, vers 12H30 GMT en Europe, la Bourse de Paris gagnait 0,75%, Francfort 0,83%, Milan 0,95% et Londres 0,52%. A Wall Street, les contrats à terme laissaient présager une ouverture en petite baisse pour les trois principaux indices.

La baisse des prix de l’or et des matières premières pèse sur les poids lourds des secteurs minier et pétrolier, particulièrement représentés à la Bourse de Londres. Anglo American (-2,20%), Rio Tinto (-1,39%), Glencore (-1,14%) et Antofagasta (-3,41%) évoluent dans le rouge, de même que le producteur d’or Fresnillo, qui cédait 4,67% vers 12H30 GMT.

Les majors pétrolières souffrent quant à elles de la correction des cours du pétrole après leur envolée de la veille. A Londres, BP cédait 0,89% et Shell 0,43%. Les cours du pétrole s’inscrivent en effet en petite baisse malgré le risque d’une montée des tensions entre les Etats-Unis et l’Iran, qui ont fortement poussé les cours jeudi. Vers 12H30 GMT, le Brent de la mer du Nord perdait 0,42% à 70,41 dollars le baril, et son équivalent américain, le WTI, cédait 0,81% à 64,89 dollars le baril.

Challenge (Avec AFP)

