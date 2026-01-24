Énergie, IA, espace : Musk dessine les piliers d’une nouvelle économie globale [Vidéo]

Au Forum Economique Mondial de Davos, qui s’est tenu du 19 au 23 janvier courant en Suisse, Elon Musk a captivé l’audience en dévoilant sa vision de l’avenir technologique et économique. Entre intelligence artificielle, robotique, énergie durable et exploration spatiale, il a brossé un panorama où l’innovation n’est pas seulement un moteur de progrès scientifique, mais un levier de transformation économique mondiale. Des propos, ponctués de mises en garde et d’optimisme, qui ont mis en lumière les opportunités et les risques d’une révolution industrielle déjà en marche.

Durant cet entretien, le fondateur de Tesla et SpaceX a insisté sur le caractère transversal de ses projets. «Qu’il s’agisse de l’espace, de l’énergie, de l’IA ou de la robotique, ce sont tous des défis technologiques verticaux», a-t-il expliqué. Et selon lui, son approche traduit une stratégie industrielle où chaque secteur alimente l’autre, créant un écosystème intégré capable de générer des synergies économiques inédites.

Musk a rappelé que l’exploration spatiale n’est pas seulement une aventure scientifique, mais une nécessité stratégique. «La conscience est comme une petite bougie dans une vaste obscurité, qui pourrait facilement s’éteindre», a-t-il déclaré. En développant des fusées réutilisables et en visant la colonisation lunaire et interstellaire, SpaceX cherche, toujours selon Musk, à sécuriser l’avenir de l’humanité, tout en ouvrant un marché spatial estimé à plusieurs centaines de milliards de dollars.

Et quid de Tesla ? Initialement centrée sur la mobilité électrique, la marque automobile américaine élargit sa mission. «Nous ne parlons plus seulement de durabilité, mais d’abondance durable», a affirmé le patron de la marque. En effet, l’entreprise entend miser sur le stockage d’énergie et les solutions solaires pour réduire les coûts énergétiques et créer une nouvelle dynamique de croissance verte. Et à en croire Musk, cette orientation s’inscrit dans une tendance mondiale où les investissements dans les énergies renouvelables dépassent désormais ceux des énergies fossiles.

S’agissant de l’IA et de la robotique, Elon Musk considère qu’elles sont les véritables leviers d’une prospérité universelle. «Je pense que la seule manière de donner à chacun un niveau de vie élevé, c’est l’IA et la robotique», a-t-il déclaré. Il va jusqu’à anticiper un futur où les robots dépasseront en nombre les humains, générant une explosion de biens et de services. L’impact macroéconomique serait colossal, dit-il, soit une expansion du PIB mondial sans précédent, portée par une automatisation généralisée.

Toujours est-il que cette abondance pose néanmoins la question du rôle de l’humain dans l’économie. Musk imagine des robots assistants, capables de s’occuper des enfants, des animaux ou des personnes âgées, réduisant ainsi les coûts sociaux liés au vieillissement démographique. Mais il met en garde contre les dérives : «nous devons être très prudents avec l’IA et la robotique. Nous ne voulons pas nous retrouver dans un film de James Cameron. J’adore ses films, mais nous ne voulons pas vivre Terminator», a-t-il ironisé.

Malgré ces risques, Musk reste confiant : «nous allons vers un futur d’abondance extraordinaire. Et nous vivons sans doute l’époque la plus intéressante de l’histoire». Son discours à Davos illustre une vision où la technologie n’est pas seulement un moteur d’innovation, mais un vecteur de transformation économique mondiale, capable de redéfinir les équilibres industriels, sociaux et financiers.

Quoi qu’il en soit, cette vision, aussi prometteuse soit-elle, soulève de nombreuses questions sociales et économiques majeures, dont par exemple, celle de la préservation d’un rôle et d’un sens à l’activité humaine, dans un monde où les robots pourraient accomplir la majorité des tâches productives. Sans compter qu’il sera indispensable de réfléchir à comment éviter les dérives sécuritaires ou éthiques, car une utilisation incontrôlée de l’IA et de la robotique pourrait engendrer des risques considérables pour la stabilité sociale et la liberté individuelle. Entre optimisme et prudence, il ne reste qu’à attendre et voir !