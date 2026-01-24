Promotion de l’emploi agricole : une nouvelle convention-cadre signée

Les responsables publics et les représentants professionnels du secteur agricole ont conclu, vendredi à Rabat, une convention-cadre destinée à favoriser l’emploi et l’employabilité, en mettant l’accent sur la problématique de l’emploi saisonnier.

Cette convention-cadre a été signée par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari, le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, le directeur général de l’Agence nationale de promotion de l’emploi et des compétences (ANAPEC), Abdellah Chouikh, et le président de la Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural (COMADER), Rachid Benali.

Lire aussi | Ces secteurs qui portent la croissance de l’économie marocaine



La convention-cadre signée ambitionne d’apporter un véritable changement structurel dans la gestion de l’emploi saisonnier agricole. Elle entend passer d’une logique de réponse dans l’urgence à une approche anticipée, organisée et concertée. Concrètement, elle vise à améliorer la planification des besoins en main-d’œuvre, à structurer les mécanismes de recrutement et à faciliter la mise en relation entre employeurs agricoles et chercheurs d’emploi, le tout dans un cadre transparent et encadré.

Aussi, cette initiative met l’accent sur la promotion d’un emploi formel et décent, la sécurisation des parcours professionnels des saisonniers et l’amélioration des conditions d’accès à l’emploi en milieu rural. Elle devrait contribuer également à revaloriser l’attractivité des métiers agricoles, à soutenir le développement économique des zones rurales et à consolider la stabilité de l’emploi dans un secteur stratégique pour l’économie nationale.