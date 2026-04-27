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Tamwilcom et ARDI renforcent le financement des TPE

by Challenge
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En marge du SIAM 2026 à Meknès, ARDI Microfinance, filiale du Groupe Crédit Agricole du Maroc (GCAM) spécialisée dans le financement des micro-entrepreneurs et des TPE, et Tamwilcom ont signé une convention de partenariat stratégique marquant le lancement effectif d’un dispositif au service des Très Petites Entreprises centré autour de la nouvelle offre ARDI MOUAKABA.

ARDI MOUAKABA, qui constitue le socle de ce partenariat, est une solution de financement évolutive, conçue par la filiale du GCAM en vue d’accompagner et soutenir les TPE dans leurs phases de lancement, de croissance et de structuration en leur offrant des solutions de financement adaptées.

Pensé pour améliorer les conditions d’accès au financement dans le cadre de ARDI MOUAKABA, le dispositif développé s’appuie sur deux mécanismes complémentaires déployés par Tamwilcom: DAMANE Microfinance permettant la garantie des financements octroyés par ARDI, et le Fonds Tamwil Microfinance dédié au cofinancement des projets.

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À travers ce partenariat, ARDI Microfinance et Tamwilcom  réaffirment leur rôle de catalyseurs du développement du tissu entrepreneurial, en mettant en synergie leurs expertises pour favoriser l’accès équitable au financement et contribuer activement à la création de valeur et d’emplois à l’échelle nationale en cohérence avec les priorités économiques du Royaume.

La signature de cette convention au SIAM revêt une portée symbolique forte. Elle consacre la volonté des deux institutions de renforcer leur action au plus près des entrepreneurs, en particulier dans les secteurs productifs et les territoires à fort potentiel tout en contribuant à la promotion d’un modèle de financement plus inclusif, durable et orienté vers l’impact.

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