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NARSA alerte contre un site électronique usurpant son identité

by Challenge avec MAP
written by Challenge avec MAP

La NARSA (Agence Nationale de la Sécurité Routière) a mis en garde contre un site électronique frauduleux qui utilise un lien portant le nom de l’agence et son identité visuelle, à des fins de manipulation et d’arnaque.

« Le faux site électronique en question prétend offrir, via le lien « https://narsa-govt.site/#Services », un service officiel qui ne figure point parmi les services numériques dispensés par l’agence aux usagers », indique un communiqué de la NARSA.

« Ce site n’appartient d’aucune manière à l’Agence et ne dispose d’aucune autorisation officielle pour fournir des services liés à celle-ci », affirme le communiqué, ajoutant qu' »il aurait pour objectif de collecter les données personnelles et sensibles des utilisateurs de manière frauduleuse, notamment dans le cadre d’opérations d’hameçonnage (phishing) ».

Lire aussi | La NARSA nie l’envoi de SMS invitant les citoyens à payer des amendes routières

La NARSA appelle l’ensemble des citoyens et des usagers à faire preuve de la plus grande vigilance face à ce type de liens électroniques suspects, en évitant de cliquer dessus et en prenant soin de vérifier les adresses des sites web officiels de l’agence: « https://perminou.narsa.gov.ma » et « www.narsa.ma ».

L’Agence exhorte également tous les usagers à ne pas saisir ni partager leurs informations personnelles ou données sensibles, notamment les informations bancaires et les mots de passe, sur de tels sites et à signaler immédiatement toute activité suspecte aux autorités compétentes.

Il y a quelques, l’Agence a été victime d’une autre cyberattaque. Des citoyens ont reçu des SMS contenant un lien renvoyant vers le site web de la NARSA pour le paiement des amendes relatives aux infractions routières relevées par les radars fixes. Or, la NARSA n’offre pas ce type de service, ce qui l’a amené à nier tout lien avec ces SMS.

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