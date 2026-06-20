BYD lance les modèles Atto 3 Evo et Sealion 5 au Maroc

Importateur exclusif de BYD, Auto Nejma a annoncé l’arrivée de deux nouveaux modèles, à savoir le BYD Atto 3 Evo et le BYD Sealion 5. Deux lancements qui permettent à la marque de confirmer sa position dominante sur les segments des véhicules hybride rechargeable et 100 % électrique au Maroc.

Lors de la conférence de presse organisée le 19 juin courant pour le lancement de ces deux nouveaux modèles, les dirigeants de BYD Maroc ont mis en avant la portée stratégique de cette étape. «L’arrivée des Atto 3 Evo et Sealion 5 marque une nouvelle étape dans le développement de BYD au Maroc. Ces deux modèles reflètent notre ambition de rendre la mobilité électrifiée plus accessible», a souligné Adil Bennani, Directeur général d’Auto Nejma, l’importateur de la marque chinoise dans le Royaume. M. Bennani qui, durant cette conférence, a mis en avant une volonté affirmée pour BYD : à savoir ouvrir la mobilité électrifiée au plus grand nombre, avec des solutions pensées pour les réalités locales.

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Dans le même esprit, Sanaâ Zagouri, Directrice de la marque BYD au Maroc, a souligné l’évolution rapide du marché. «la croissance des segments hybrides rechargeables (+238 % à fin mai 2026) et 100 % électriques (+125 % en 2026) démontre la pertinence de notre stratégie. BYD occupe aujourd’hui la première place sur les deux segments, avec respectivement 28 % et 27 % de parts de marché». En mettant en avant ces chiffres, elle a insisté sur la légitimité de BYD comme acteur majeur de la transition énergétique au Maroc et qui entend proposer des solutions de mobilité électrifiée accessibles, performantes et adaptées aux attentes locales.

Reposant sur la «e Platform 3.0», le BYD Atto 3 Evo propose une expérience de conduite 100 % électrique, silencieuse et sans émissions. Restylé, il se distingue par des lignes modernes, un habitacle repensé et des technologies embarquées comme l’écran central rotatif, la compatibilité Apple CarPlay/Android Auto et la commande vocale «Hi BYD».

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De son côté, le BYD Sealion 5 adopte la technologie Super Hybride DM i, combinant moteur thermique et moteur électrique. Ce SUV polyvalent offre une conduite fluide et économe, adaptée aussi bien aux trajets urbains qu’aux longues distances. Le BYD Atto 3 Evo affiche une autonomie urbaine WLTP allant jusqu’à 710 km, offrant aux conducteurs une liberté de déplacement étendue, aussi bien en ville que sur les trajets interurbains. De son côté, le BYD Sealion 5 Super Hybride combine efficacité et polyvalence, avec une autonomie électrique urbaine WLTP de 120 km, une autonomie totale mixte WLTP de 1 016 km, et une consommation moyenne de 5,5 l/100 km, garantissant une conduite fluide, économe et adaptée à tous les usages. Les deux modèles intègrent la Blade Battery, une batterie LFP conçue par BYD.

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Reconnue pour sa sécurité, sa durabilité et sa fiabilité, elle équipe déjà plusieurs millions de véhicules dans le monde. Les Atto 3 Evo et Sealion 5 sont proposés via le réseau Auto Nejma, présent dans les principales villes du Maroc. Les clients bénéficient d’une garantie véhicule de 6 ans ou 150 000 km, et d’une garantie batterie de 8 ans ou 200 000 km. A noter qu’Auto Nejma met également en avant des coûts d’entretien compétitifs et une disponibilité des pièces de rechange de 95 %.

Parlons tarifs : le BYD Atto 3 Evo, dans sa version restylée et 100 % électrique, est proposé à partir de 355 900 DH. Quant au BYD Sealion 5 Super Hybride, il est disponible dès 299 900 DH.