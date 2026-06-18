Dacia Bigster : une gamme simplifiée et plus compétitive

Après son lancement officiel en mai 2025, le Dacia Bigster poursuit son développement au Maroc avec une offre repensée, simplifiée et plus compétitive. La marque enrichit sa gamme tout en renforçant son positionnement sur le segment des SUV compacts.

Concrètement, la gamme Bigster s’articule désormais autour de trois finitions, à savoir Essential, Expression et Journey. Cette organisation vise à répondre plus efficacement aux attentes des clients en proposant des niveaux de prestations clairs et adaptés, dixit le staff de Dacia Maroc.

La finition Journey, la plus huppée, bénéficie désormais d’équipements supplémentaires. Elle se distingue par l’ajout d’un toit ouvrant panoramique, qui apporte davantage de luminosité et une sensation d’espace à bord.

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À cela s’ajoute une peinture bi-ton, renforçant le caractère distinctif et moderne du véhicule. Enfin, le pack parking, comprenant des capteurs avant et latéraux, une caméra «Multiview» ainsi que la détection des angles morts, vient améliorer la sécurité et la praticité au quotidien. Des ajouts qui renforcent le confort et la technologie embarquée, tout en améliorant le rapport qualité/prix.

Coté tarifs, Dacia Maroc propose actuellement une offre exceptionnelle permettant d’accéder au Bigster à partir de 245 000 DH, une tarification repensée pour accroître son accessibilité et consolider son attractivité sur le segment C-SUV. Fidèle à l’ADN de Dacia, ce modèle continue de privilégier des motorisations efficientes, des technologies utiles au quotidien et des coûts d’usage maîtrisés. Ajoutez-y un confort de belle facture pour les voyages au long cours.