Haltérophilie: la Fédération trace une feuille de route ambitieuse vers les JO 2028

Réunie à Khouribga, l’assemblée générale de la Fédération Royale Marocaine d’Haltérophilie a dressé le bilan de la saison écoulée et esquissé de nouvelles ambitions sportives et organisationnelles. Entre résultats encourageants, rigueur financière et objectifs olympiques, la discipline affiche sa volonté de renforcer sa présence sur la scène internationale, avec en ligne de mire les Jeux de Los Angeles 2028.

La Fédération Royale Marocaine d’Haltérophilie a tenu son assemblée générale annuelle samedi 6 juin 2026 à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Khouribga. Dirigeants fédéraux, représentants des clubs et instances sportives nationales ont pris part à cette rencontre consacrée à l’évaluation de la saison, à l’analyse des performances des athlètes et aux perspectives de développement de la discipline.

Étaient notamment présents Hakim Lahmar, représentant du Comité National Olympique Marocain, ainsi que Youssef Khalid, représentant du ministère de tutelle.

À l’ouverture des travaux, le président de la Fédération, le Professeur Kamal Lahlou, a insisté sur les efforts entrepris pour structurer la discipline et améliorer les résultats techniques et pédagogiques. Il a salué l’engagement des clubs, des entraîneurs et des encadrants dans la consolidation de la présence marocaine sur la scène internationale.

L’équipe nationale en progression vers les échéances olympiques

Le directeur technique national, Mohamed Nouhassi, a présenté un bilan détaillé des performances de l’équipe nationale. Il a mis en avant les compétitions disputées, les stages de préparation et les prochaines échéances qualificatives pour les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028.

Tout en soulignant le potentiel des athlètes marocains, il a insisté sur la nécessité de renforcer le soutien financier afin d’optimiser la préparation internationale et d’améliorer la compétitivité.

Le secrétaire général, Mohamed Farih, a présenté un rapport retraçant les principales activités de la Fédération, tant au niveau national qu’international. Il a également mis en lumière les performances des haltérophiles marocains, hommes et femmes, portés par de fortes ambitions sportives.

Il a insisté sur l’importance de la formation des entraîneurs et des arbitres, ainsi que sur leur implication dans les instances internationales. La question de l’éthique sportive et de la lutte antidopage a également été abordée, avec la mention de contrôles effectués sur des athlètes de l’équipe nationale sous supervision nationale et internationale.

Sur le plan financier, le trésorier, Ahmed Tahouri, a présenté un rapport détaillé faisant état des recettes et des dépenses de la Fédération. Les comptes font ressortir un excédent budgétaire d’environ un million de dirhams, traduisant une gestion jugée rigoureuse et conforme aux principes de bonne gouvernance. Le rapport d’audit a confirmé la fiabilité des données financières présentées.

Cap sur l’avenir : ambitions olympiques et développement structurel

L’assemblée a approuvé à l’unanimité les rapports moral et financier, ouvrant un débat sur les défis de la discipline et les leviers de développement. Les intervenants ont souligné la nécessité de renforcer les structures, d’améliorer l’encadrement et d’élever le niveau technique pour repositionner l’haltérophilie marocaine dans les grandes compétitions internationales.

Cette dynamique s’inscrit dans la continuité de la relance progressive de la Fédération au cours des deux dernières décennies, marquée par une volonté de modernisation et d’élargissement de la base de pratiquants.

En clôture des travaux, le président de la Fédération, au nom de l’ensemble des participants, a adressé un message de loyauté et de fidélité à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, saluant son engagement constant en faveur du développement du sport marocain.

Tenue à Khouribga, cette assemblée générale confirme la volonté de la Fédération Royale Marocaine d’Haltérophilie de consolider ses acquis et de se projeter résolument vers l’avenir, avec un objectif clair: hisser durablement le Maroc parmi les nations compétitives de l’haltérophilie mondiale.

Haltérophilie : le Maroc brille sur la scène africaine et méditerranéenne avec 22 médailles



L’haltérophilie marocaine a une nouvelle fois démontré son potentiel lors du Championnat d’Afrique et de la Coupe Méditerranéenne, où les athlètes nationaux ont réalisé une performance remarquable en décrochant un total de 22 médailles, confirmant ainsi la progression constante de la discipline au Royaume.

Chez les hommes, Bilal Bouamer, engagé dans la catégorie des +110 kg, s’est particulièrement illustré en remportant six médailles d’argent, signant l’une des meilleures performances de la délégation marocaine. Dans la catégorie des 88 kg, Sarid Alioua a également porté haut les couleurs nationales avec trois médailles d’argent, tandis qu’Ismari Rachidi, en 71 kg, a enrichi le palmarès marocain de trois autres médailles d’argent.

La sélection féminine n’a pas été en reste. Maha Fajr Eslam, dans la catégorie des 58 kg, a décroché trois médailles de bronze, imitée par Aya Emrane en 63 kg avec trois médailles de bronze également. Dans la catégorie des 77 kg, Chraybiya Chaachoui s’est distinguée en remportant quatre médailles de bronze, alors que Sanaa Taftafi a terminé au pied du podium en se classant à une honorable quatrième place.

Ces résultats témoignent du travail de fond mené par la Fédération Royale Marocaine d’Haltérophilie, des efforts des encadreurs techniques et de l’engagement des athlètes. Avec 22 médailles récoltées lors de ces deux compétitions majeures, le Maroc confirme sa montée en puissance sur les scènes africaine et méditerranéenne et nourrit de légitimes ambitions pour les prochaines échéances internationales, notamment les qualifications aux Jeux Olympiques de Los Angeles 2028.