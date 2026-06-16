«Feel It All»: Coca-Cola installe une Fan Zone à Casablanca

Alors que la Coupe du Monde FIFA 26™ se poursuit jusqu’au 19 juillet 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada, Coca-Cola® rapproche l’émotion de la compétition, des supporters marocains à travers sa campagne mondiale «Feel It All». Dans le prolongement du FIFA World Cup™ Trophy Tour by Coca-Cola®, organisé plus tôt cette année, la marque invite les fans à se retrouver dans une Fan Zone Coca-Cola installée au Stade Club Olympique de Casablanca « COC » à Casablanca.

Conçue comme un espace de rencontre, de célébration et de partage, cette Fan Zone fera des grands moments du tournoi une expérience conviviale et festive à vivre ensemble. Les supporters pourront y suivre les grandes affiches en direct, profiter d’animations, prendre part à des expériences interactives et découvrir des activations immersives autour de la marque, pensées pour faire vivre toute l’énergie de la Coupe du Monde FIFA 26™.

« Au Maroc, le football est bien plus qu’un jeu. C’est une émotion commune, capable de rassembler des millions de personnes, surtout pendant la Coupe du Monde FIFA 26™. Nous sommes fiers d’offrir à nos consommateurs l’occasion de vivre encore plus pleinement ces moments », a déclaré Charbel El Beyrouthy, Directeur Général de Coca-Cola au Maroc.

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« Cette campagne s’inscrit dans la continuité de la présence historique du système Coca-Cola au Maroc, incluant The Coca-Cola Company et ses embouteilleurs agréés, où nous grandissons aux côtés des communautés marocaines depuis 1947. Elle reflète également notre engagement à créer durablement de la valeur et des opportunités pour nos collaborateurs, nos partenaires et les communautés que nous servons. »

Pendant toute la durée de la compétition, la Fan Zone Coca-Cola® proposera une programmation dédiée, avec notamment des concerts autour des rencontres les plus attendues. Pensé pour les familles, les amis et tous les passionnés de football, cet espace se veut à la fois inclusif, festif et ouvert. L’ambition est simple : créer un lieu vivant, où le football devient un moment de communauté.

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Au-delà de la Fan Zone, Coca-Cola® mobilise également les consommateurs à l’échelle nationale à travers une campagne promotionnelle liée au tournoi. Du 1er juin jusqu’à la fin de la compétition, les fans sont invités à repérer les bouteilles Coca-Cola® aux bouchons jaunes, à collecter le mot « Oussoud » ainsi que le pictogramme d’une voiture, pour tenter de remporter l’une des 20 voitures Hyundai mises en jeu, conformément aux conditions et modalités applicables.

Dans la continuité de son partenariat de plusieurs décennies avec la FIFA® et la Coupe du Monde FIFA 26™, cette campagne confirme l’engagement de Coca-Cola® à créer des expériences mémorables pour les fans et à célébrer l’esprit du football à travers le Maroc. Parce qu’au Maroc, le football ne se regarde pas seulement. Il se vit.