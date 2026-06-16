Le Prix Hassan II de Tbourida marque un quart de siècle d’existence

La 25ème édition du Prix Hassan II des arts équestres traditionnels Tbourida (Championnat du Maroc) a démarré, lundi 15 juin, à Dar Es Salam à Rabat, à l’initiative de la Fédération Royale Marocaine des Sports Équestres (FRMSE).

Événement phare du calendrier national des arts équestres, tenu sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette édition anniversaire marque un quart de siècle de célébration, de rigueur et de ferveur autour de l’art de la Tbourida. Elle réunit les meilleures troupes (sorbas) du Royaume, qualifiées de haute lutte à l’issue de concours régionaux et interrégionaux extrêmement exigeants organisés à travers l’ensemble des Régions, en collaboration avec la SOREC.

Durant une semaine entière, les troupes en lice rivaliseront de maîtrise technique, de synchronisation parfaite et d’élégance vestimentaire pour décrocher le titre suprême et tant convoité de Champion du Maroc 2026. Au total, 24 sorbas d’élite ont validé leur ticket pour cette phase finale : 18 sorbas dans la catégorie Seniors et 6 sorbas dans la catégorie Juniors.

La compétition se déroule en deux étapes, à savoir une phase qualificative, durant laquelle les équipes s’affrontent pour décrocher une place en finale du lundi au jeudi, et la phase finale, prévue samedi et dimanche, qui réunira les meilleures Sorbas pour désigner le champion du Maroc pour l’année 2026.

Les compétitions équestres traditionnelles débutent par un passage de la « Sorba » menée par le » Mokaddem » pour saluer le public, avant de revenir à la ligne de départ pour s’élancer dans une belle course durant laquelle les cavaliers montrent leurs talents, dans le but de maîtriser leur monture et leur fusil.

Au signal donné par le « Mokaddem », généralement le plus âgé de la « Sorba », les cavaliers doivent appuyer sur la gâchette de leurs fusils, car le succès de la « Tbourida » dépend de la simultanéité des tirs.

Les « Sorbas » sont notées selon des critères fixés par les juges de la Fédération Royale Marocaine des Sports Equestres, et qui prennent en compte l’unité des mouvements des cavaliers, le rythme du galop, le mouvement des fusils, le timing du tir, la tenue traditionnelle et la selle.

Les cavaliers sont également notés sur ledegré de coordination et de communication, la maîtrise du cheval, ainsi que l’allure générale du cavalier et de son cheval. Ils tiennent à porter la tenue traditionnelle composée de la « Jellaba », du « Salham », du « turban », et des chaussures hautes et portent le poignard et le fusil orné de décorations et de gravures.

La selle, confectionnée par des artisans, est décorée par des dessins et des broderies reflétant le patrimoine marocain authentique et met en valeur la beauté du cheval et de son cavalier et montre sa position sociale au sein de sa tribu.

Inscrite avec fierté depuis décembre 2021 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO, la Tbourida constitue l’une des expressions culturelles et identitaires les plus emblématiques du Royaume du Maroc. Cet art équestre traditionnel, né au XVe siècle et profondément inspiré des anciennes charges militaires glorieuses, symbolise l’harmonie millénaire entre l’Homme et le cheval.

Au-delà de la dimension purement guerrière ou sportive, la Tbourida véhicule un héritage vivant qui unit toutes les générations et toutes les provinces marocaines dans un grand élan festif. Autour de la piste s’anime tout un écosystème d’artisans d’art hautement qualifiés qui perpétuent des savoir-faire d’excellence : maîtres tailleurs pour les habits traditionnels brodés, maroquiniers pour les selles complexes faites main (Laâdam), orfèvres et forgerons. La discipline valorise également de manière fondamentale les races équines nationales, à savoir le cheval Barbe et l’Arabe-Barbe.