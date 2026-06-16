Attijariwafa bank: le Club Afrique Développement organise l’édition 2026 de JamSalam

Le Club Afrique Développement, relevent d’Attijariwafa bank, lance, en collaboration avec les filiales africaines et la Fondation du Groupe, l’initiative JamSalam, une plateforme continentale pensée autour du dialogue interculturel, au service du progrès commun.

Pour l’édition 2026, JamSalam réunira à Tahannaout (région de Marrakech), du 15 au 30 juillet 2026, 15 jeunes talents âgés entre 20 et 35 ans dans le cadre d’une résidence artistique placée sous le thème: «Au nom de Toumaï, espoir de vie». Sa vocation est de transformer nos diversités en un socle commun, tourné vers l’avenir, et de véhiculer un message de progrès.

Cet hommage prend tout son sens à travers la figure de Toumaï, considéré le plus ancien représentant de la lignée humaine, découvert dans le désert du Djourab au Tchad par la mission paléontologique dirigée par Michel Brunet en 2001.

JamSalam est née en 2012 sur les rives du Fleuves Sénégal, à Saint-Louis du Sénégal avec l’appui d’Attijariwafa bank et de la CBAO. «Jam» et «Salam» signifient «Paix» en Wolof et en Arabe.

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La sélection de cette année met particulièrement à l’honneur les arts plastiques. Cette discipline est représentée par Falhone Kèmi Ogoun (Bénin), Grâce Dorothée Tong (Cameroun), Mignon Tantsiba (Congo), François-Xavier Ouacabessay (Côte d’Ivoire), Doaa Fakher (Égypte), Maïmouna Touré (Mali), Yassine Chraibi (Maroc), Ibrahim Harouna Ousmane (Niger), Ndeye Mariéme Fall (Sénégal), Afi Akogonya (Togo) et Sabra Ben Fradj (Tunisie). La photographie est portée par Sidi Mohamed Sow (Mauritanie) et Emmanuel Koukta (Tchad), tandis que les arts multimédias réunissent Ali Drabo (Burkina Faso) et Julie Mvie (Gabon).

Une vente aux enchères et un impact concret

Le fruit de cette création commune sera exposé à la prochaine édition du Forum International Afrique Développement, organisée par le Club Afrique Développement d’Attijariwafa bank. Une vente aux enchères de ces œuvres est également prévue et l’intégralité des fonds récoltés sera reversée à une communauté en difficulté, illustrant ainsi l’impact positif et direct du dialogue intraafricain.

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Les artistes participants représentent d’ores et déjà l’alliance JamSalam 2026, intégrée de manière structurelle à la communauté du Club Afrique Développement d’Attijariwafa bank.

Un processus de sélection exigeant

Un processus de présélection s’est déroulé dans 15 pays, conduit par des jurys nationaux de haute facture. La sélection finale a été arrêtée le 8 juin 2026 par un Grand Jury, composé de personnalités de référence issues de la scène artistique et culturelle africaine.

Le jury est présidé par Ousseynou Wade (Sénégal), expert culturel et cofondateur de JamSalam en 2012. Il se compose également de Mohamed Mourabiti (Maroc), artiste peintre et fondateur de la Résidence Al Maqam, de la Princesse Marilyn Douala Manga Bell (Cameroun), animatrice culturelle et curatrice, de Marème Malong (Cameroun), présidente de la Fondation MAM, et de Ghita Triki, responsable du Pôle Arts et Culture de la Fondation Attijariwafa bank.