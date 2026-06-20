Mondial 2026: le Maroc se défait du piège écossais et se rapproche des seizièmes

Grâce à un but inscrit dès la 2e minute de jeu, le Maroc a dominé l’Écosse (1-0), vendredi à Boston, lors de la deuxième journée du groupe C de la Coupe du monde 2026. Un succès précieux qui permet aux hommes de Mohamed Ouahbi de prendre provisoirement les commandes de leur poule et de se rapprocher des sixièmes de finale.

Dominateurs dès les premières secondes du match, les Lions de l’Atlas ont vite fait de trouver le chemin des filets. Brahim Díaz a délivré une passe décisive à Ismaël Saibari, qui, à la réception, a inscrit le but le plus rapide du Maroc en Coupe du monde grâce à une frappe du pied droit logée en pleine lucarne dès la deuxième minute de jeu.

Malgré un léger pressing écossais, le Maroc a conservé la maîtrise du ballon, le faisant circuler avec aisance dans son camp avant de se projeter vers l’avant. Quelle entame de match pour les Lions de l’Atlas !

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Les hommes de Mohamed Ouahbi ont poursuivi leur jeu offensif et leur tiki-taka, parvenant à chaque fois à pénétrer dans la surface écossaise et à mettre en difficulté la défense adverse.

Même après avoir concédé l’ouverture du score, les Écossais ont refusé de se livrer offensivement. Ils sont restés regroupés dans leur moitié de terrain, privilégiant un bloc bas et attendant la moindre occasion pour procéder en contre-attaque.

Avant la pause fraîcheur de cette première période, les hommes de Steve Clarke n’avaient toujours pas réussi à inquiéter la défense marocaine. Les statistiques témoignent de la nette domination des Lions de l’Atlas: Aucune grosse occasion pour l’Écosse contre deux pour le Maroc, aucun tir écossais contre deux marocains, aucun corner contre trois pour le Maroc, ainsi que quatre fautes commises par les Écossais contre une seule du côté marocain.

A la 30è minute, après un très gros travail à droite. Brahim Diaz joue un une-deux avec Saibari avant de trouver El-Aynaoui en retrait. Le tir du milieu s’envole au-dessus des buts de Gunn.

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Quelques minutes plus tard, un bel enchaînement entre Mazraoui et El Khannous sur le côté droit a permis au Maroc de se montrer une nouvelle fois dangereux. À la réception du ballon, le milieu marocain a tenté sa chance, mais sa frappe est passée au-dessus de la cage écossaise.

Dans le temps additionnel, les Écossais se sont enfin procuré leur occasion la plus franche de la première période. Bien servi par un centre précis d’Andrew Robertson, John McGinn n’a toutefois pas réussi à reprendre correctement le ballon.

Dès l’entame de la seconde période, les Écossais, parfois trop engagés dans les duels, ont tenté de surprendre les Marocains en affichant davantage d’intentions offensives. Les Lions de l’Atlas ont, toutefois, rapidement repris le contrôle des débats, imposant leur maîtrise technique et leur possession du ballon.

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Par la suite, les deux équipes ont quelque peu baissé de rythme. Le Maroc a privilégié la gestion de son avantage tout en restant à l’affût d’une opportunité pour faire le break. De leur côté, les Écossais ont tenté de réagir, mais n’ont jamais trouvé les solutions pour déstabiliser le bloc marocain et revenir dans la rencontre.

En toute fin de match, les Écossais se sont procuré plusieurs occasions, mettant par moments la défense marocaine en difficulté. Les Marocains ont eu quelques frayeurs, mais ils s’en sont finalement bien sortis en conservant leur avantage jusqu’au coup de sifflet final.