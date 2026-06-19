Majdouline Fakih nouvelle DG de Saham Capital Gestion

Saham Bank a annoncé, ce vendredi 19 juin 2026, la nomination de Majdouline Fakih à la tête de Saham Capital Gestion, une filiale du Groupe spécialisée dans la gestion d’actifs.

Dans ses nouvelles fonctions, Majdouline mettra à profit sa connaissance des marchés et son expertise de la gestion d’actifs pour accompagner le développement de la société et soutenir les ambitions de croissance de Saham Bank, indique le Groupe dans une publication.

Diplômée d’un Master en Finance de l’IAE de Toulouse, Majdouline cumule plus de 17 ans d’expérience dans les métiers de la finance. Après avoir évolué au sein de plusieurs institutions financières de premier plan, où elle a exercé des responsabilités en gestion d’actifs et en recherche financière, elle rejoint Saham Bank en 2022 en qualité de Directrice Analyse et Recherche.

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Au sein du Groupe, elle développe une activité reconnue par les investisseurs institutionnels et contribue au rayonnement de l’expertise du Groupe sur les marchés financiers.

Fondée en 1995 et premier signataire au Maroc des Principes d’Investissement Responsable (PRI), Saham Capital Gestion gère des portefeuilles OPCVM pour le compte de tiers, qu’ils soient particuliers, entreprises ou institutionnels, leur offrant une diversité de solutions d’épargne et d’investissement.