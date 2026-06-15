Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
COM&TALK Agency rejoint l’International Public Relations Network
Mondial 2026: McDonald’s Maroc célèbre la passion du ballon rond
Salam Gaz s’offre un nouveau siège à 120 millions de DH
JAIDA et CHARI scellent un partenariat sur l’inclusion financière
Coupe du Monde 2026: le Maroc à l’heure de confirmer 
Maroc: la production industrielle baisse au T1-2026
Réouverture d’Ormuz et levée du blocus naval: Trump déclare que l’accord avec l’Iran est « finalisé »
Le nouveau PortNet: une avancée majeure dans la transformation digitale du commerce extérieur
Lionel Zinsou: «Le Maroc est aujourd’hui le pays qui finance le plus de logements sur le continent africain»
Mondial 2026 (Groupe C): le Maroc tient tête au Brésil
Home Challenge newsEnquêteFinanceJAIDA et CHARI scellent un partenariat sur l’inclusion financière
Finance

JAIDA et CHARI scellent un partenariat sur l’inclusion financière

by Challenge
written by Challenge

La société de financement JAIDA et CHARI, établissement de paiement digital destiné aux acteurs économiques de proximité, ont procédé à la signature d’un protocole d’accord visant à renforcer leur coopération en faveur de l’inclusion financière, du développement du micro-entrepreneuriat et du soutien aux acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) au Maroc.

Cette collaboration s’appuie sur la complémentarité des expertises des deux institutions. JAIDA, filiale du Groupe CDG agréée par Bank Al-Maghrib, et CHARI, acteur de référence de l’inclusion financière digitale, entendent conjuguer leurs savoir-faire afin de favoriser un meilleur accès aux solutions de financement pour les micro-entrepreneurs et les petites activités économiques.

Le partenariat portera notamment sur le développement de mécanismes de financement destinés aux commerçants de proximité, aux acteurs de la petite restauration, aux acteurs de la mobilité urbaine, ainsi qu’à d’autres catégories de micro-entrepreneurs intégrés à l’écosystème digital de CHARI, afin de soutenir le développement de leurs activités génératrices de revenus et de renforcer leur résilience économique.

Lire aussi | Maroc: la production industrielle baisse au T1-2026

Modèle intégré, digital et à impact mesurable, ce partenariat se distingue par une couverture complète de la chaîne de valeur : de l’intégration des bénéficiaires jusqu’au financement et au suivi. L’utilisation des canaux digitaux permet une traçabilité totale des flux, une instruction de qualité et un pilotage rigoureux des indicateurs d’impact économique et social, plaçant ce dispositif au cœur d’une démarche de finance à impact structurée et transparente.

À travers cette coopération, les deux parties ambitionnent de contribuer à une meilleure inclusion financière des populations insuffisamment servies par les circuits classiques de financement, tout en favorisant le développement de l’activité économique locale, la création de valeur durable et le renforcement du tissu entrepreneurial de proximité.

Vous aimerez aussi

Secteur non financier: le crédit bancaire progresse de 8,1% en avril

Transparence du marché des capitaux: CSPJ et AMMC scellent un partenariat

Damane Cash lance une marque dédiée au paiement électronique

Maroc: le gouvernement décroche le jackpot grâce à l’IS

Banques: les crédits et les dépôts s’envolent à fin mars

Maroc: les réserves de change avoisinent les 50 milliards de dollars