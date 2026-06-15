JAIDA et CHARI scellent un partenariat sur l’inclusion financière

La société de financement JAIDA et CHARI, établissement de paiement digital destiné aux acteurs économiques de proximité, ont procédé à la signature d’un protocole d’accord visant à renforcer leur coopération en faveur de l’inclusion financière, du développement du micro-entrepreneuriat et du soutien aux acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS) au Maroc.

Cette collaboration s’appuie sur la complémentarité des expertises des deux institutions. JAIDA, filiale du Groupe CDG agréée par Bank Al-Maghrib, et CHARI, acteur de référence de l’inclusion financière digitale, entendent conjuguer leurs savoir-faire afin de favoriser un meilleur accès aux solutions de financement pour les micro-entrepreneurs et les petites activités économiques.

Le partenariat portera notamment sur le développement de mécanismes de financement destinés aux commerçants de proximité, aux acteurs de la petite restauration, aux acteurs de la mobilité urbaine, ainsi qu’à d’autres catégories de micro-entrepreneurs intégrés à l’écosystème digital de CHARI, afin de soutenir le développement de leurs activités génératrices de revenus et de renforcer leur résilience économique.

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Modèle intégré, digital et à impact mesurable, ce partenariat se distingue par une couverture complète de la chaîne de valeur : de l’intégration des bénéficiaires jusqu’au financement et au suivi. L’utilisation des canaux digitaux permet une traçabilité totale des flux, une instruction de qualité et un pilotage rigoureux des indicateurs d’impact économique et social, plaçant ce dispositif au cœur d’une démarche de finance à impact structurée et transparente.

À travers cette coopération, les deux parties ambitionnent de contribuer à une meilleure inclusion financière des populations insuffisamment servies par les circuits classiques de financement, tout en favorisant le développement de l’activité économique locale, la création de valeur durable et le renforcement du tissu entrepreneurial de proximité.