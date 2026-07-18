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Sanlam Emerging Markets Ireland Limited renforce ses parts dans le capital de Sanlam Maroc

by Challenge
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L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a annoncé que Sanlam Emerging Markets Ireland Limited a franchi directement à la hausse les seuils de participation de 5% et 10% dans le capital de Sanlam Maroc. Ce mouvement s’inscrit dans le cadre de l’opération d’augmentation de capital de la société, consécutive à la fusion-absorption d’Allianz Maroc.

À l’issue de cette opération, Sanlam Emerging Markets Ireland Limited, la filiale financière du groupe Sanlam, déclare détenir directement 842 585 actions Sanlam Maroc, soit 15,77% du capital. À cela s’ajoute une participation indirecte de 3 892 275 actions, détenue à travers ses filiales Allianz Africa Financial Services et Sanlam Pan Africa Maroc, précise l’AMMC dans son communiqué.

Au total, la participation directe et indirecte de Sanlam Emerging Markets Ireland Limited dans Sanlam Maroc s’élève désormais à 4 734 860 actions, soit 88,63% du capital de la société.

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L’AMMC indique par ailleurs que Sanlam Pan Africa Maroc a franchi directement à la baisse, par effet de dilution, le seuil de participation de 66,66% dans le capital de Sanlam Maroc. À l’issue de cette opération, l’entité détient 3 523 465 actions Sanlam Maroc, soit 65,96% du capital.

De son côté, Allianz Africa Financial Services a déclaré avoir franchi directement à la hausse le seuil de participation de 5% dans le capital de Sanlam Maroc. À l’issue de cette opération, la société détient 368 810 actions Sanlam Maroc, soit 6,9% du capital.

Ces mouvements croisés traduisent la recomposition de l’actionnariat de Sanlam Maroc consécutive à l’intégration d’Allianz Maroc au sein du groupe, opérée par voie d’augmentation de capital.

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