Private Equity : la fabrique des futurs champions marocains

Longtemps réservé à un cercle restreint de grandes entreprises, le capital-investissement s’impose aujourd’hui comme l’un des principaux moteurs de transformation du tissu économique marocain. Plus qu’un simple apport financier, les fonds de private equity offrent aux entreprises un accompagnement stratégique, une gouvernance renforcée et les moyens d’accélérer leur croissance, au Maroc comme à l’international. À l’heure où le Royaume ambitionne de faire émerger une nouvelle génération de champions nationaux capables de rayonner sur le continent africain, le private equity apparaît plus que jamais comme un accélérateur de création de valeur.

Le private equity a profondément changé de visage au Maroc. Jadis cantonné à quelques opérations ciblées, il irrigue désormais une part croissante de l’économie nationale et accompagne aussi bien les PME en forte croissance que les groupes familiaux en quête d’un nouveau souffle. Cette montée en puissance s’explique par plusieurs facteurs. D’abord, la maturité progressive du marché marocain, où les entreprises recherchent désormais des partenaires capables d’apporter bien davantage que du financement.

Ensuite, les exigences de compétitivité imposées par l’ouverture des marchés et l’accélération des transformations technologiques. Enfin, les grandes ambitions économiques du Royaume, notamment dans la perspective de la CAN 2025 et de la Coupe du monde 2030, qui stimulent les investissements dans les infrastructures, l’industrie et les services.

Le modèle du capital-investissement répond précisément à ces nouveaux besoins. Contrairement aux financements bancaires classiques, il permet de renforcer les fonds propres tout en accompagnant les dirigeants dans les décisions stratégiques : acquisitions, développement international, digitalisation, restructuration ou préparation d’une introduction en Bourse. Le Maroc dispose aujourd’hui d’un écosystème mature composé de sociétés de gestion nationales, de fonds panafricains, d’investisseurs institutionnels et de fonds de développement qui contribuent à professionnaliser davantage le marché.

Lire aussi | Ordre des médecins : les enjeux d’une réforme

Plus qu’un investisseur, un véritable partenaire stratégique

L’image du fonds d’investissement uniquement motivé par la rentabilité financière appartient désormais au passé. Les acteurs du private equity revendiquent aujourd’hui un rôle de co-constructeur de croissance. Leur intervention s’étend bien au-delà de l’apport en capital. Ils participent à la définition de la stratégie, à la structuration des organisations, à l’amélioration des processus, au recrutement de talents, à la mise en place d’outils de pilotage de la performance ainsi qu’au renforcement des dispositifs de conformité et de gestion des risques.

Cette implication permet souvent aux entreprises de franchir un cap qu’elles auraient difficilement atteint seules, notamment lorsqu’elles souhaitent changer d’échelle ou conquérir de nouveaux marchés.

H&S Group, la démonstration qu’un fonds peut changer la dimension d’une entreprise

S’il existe aujourd’hui un cas d’école illustrant l’effet de levier du private equity au Maroc, c’est sans doute celui de H&S Group, fondé et dirigé par Moncef Belkhayat (voir interview). L’ancien ministre a bâti en vingt ans un groupe multisectoriel présent dans les produits de grande consommation, la santé, la logistique, le retail, les médias, l’immobilier ou encore les services. Mais cette trajectoire n’aurait probablement pas connu une telle accélération sans une politique assumée d’ouverture du capital.

Depuis dix-sept ans, Moncef Belkhayat fait entrer des fonds d’investissement dans ses différentes structures afin d’accompagner leur développement. Il a fait des opérations avec les fonds CNAV I, CNAV 2, BMCI – BNP Paribas développement, Amethis (dislog & Wb Group), SPE Capital (H&S & Dislog ), MCP (Dislog & DMD ), CDG Growth , IFC (Banque mondiale), BERD (banque européenne développement), STOA Infra, SANLAM, et BMCE Capital – Bank Of Africa. Son groupe a réalisé une douzaine d’opérations de private equity, un record sur le marché marocain, tout en levant près d’un milliard de dirhams de fonds propres en 2024. Cette stratégie lui a permis d’accélérer les acquisitions, de renforcer sa gouvernance et de structurer un groupe désormais organisé autour de plusieurs pôles complémentaires.

La transformation engagée en 2026 marque une nouvelle étape. Rebaptisé H&S Group, le holding vise désormais 10 milliards de DH de chiffre d’affaires, prépare six introductions en Bourse entre 2026 et 2030 et poursuit une stratégie de croissance mêlant développement organique, acquisitions ciblées et ouverture régulière de son capital à des investisseurs financiers. Le parcours de H&S Group (voir interview) illustre parfaitement l’évolution du private equity au Maroc : les fonds ne se contentent plus d’apporter des capitaux. Ils accompagnent les dirigeants dans la structuration de groupes capables de devenir des leaders régionaux.

Lire aussi | Koch Ag & Energy Solutions et OCP renforcent leur partenariat

Outsourcia : bâtir un leader panafricain

Autre illustration de cette dynamique : Outsourcia. L’entreprise, spécialisée dans la relation client et l’externalisation des processus métiers, a bénéficié de l’accompagnement de fonds d’investissement qui lui ont permis d’accélérer son développement international. Grâce à ces ressources financières et à un accompagnement stratégique, Outsourcia a multiplié les acquisitions en France, en Afrique subsaharienne et dans plusieurs pays européens. L’entreprise est devenue un acteur international employant plusieurs milliers de collaborateurs et proposant une offre intégrée de services numériques, d’expérience client et de transformation digitale. Son parcours démontre que le capital-investissement peut servir de tremplin pour transformer une entreprise marocaine en groupe multinational.

Les secteurs qui attirent le plus les investisseurs

Les investisseurs ne recherchent plus uniquement des entreprises rentables. Ils privilégient désormais des marchés capables de générer une croissance durable sur plusieurs années. La santé arrive en tête des secteurs les plus convoités. L’essor de la couverture sociale, le vieillissement de la population, le développement de l’industrie pharmaceutique et l’augmentation des besoins en infrastructures médicales ouvrent des perspectives considérables. L’agroalimentaire demeure une valeur sûre grâce à la solidité de la consommation intérieure, à l’essor des exportations et aux besoins d’industrialisation des chaînes de valeur.

L’industrie manufacturière continue également de séduire les investisseurs, notamment dans les filières automobile, aéronautique, chimique, emballage et matériaux de construction. Le digital représente l’un des segments les plus dynamiques. Les logiciels, la cybersécurité, l’intelligence artificielle, les fintech, les plateformes numériques ou encore les services cloud attirent des capitaux de plus en plus importants.

L’éducation privée constitue un autre secteur en plein essor, porté par une demande croissante pour des formations professionnalisantes et des établissements offrant des standards internationaux. Enfin, les énergies renouvelables, la transition énergétique, la gestion de l’eau ainsi que la logistique profitent des grands chantiers engagés par le Royaume et de sa volonté de devenir un hub industriel et commercial entre l’Europe et l’Afrique.

Ce que recherchent réellement les fonds

Contrairement à certaines idées reçues, les investisseurs ne sélectionnent pas uniquement les entreprises affichant les meilleures performances financières. La première qualité recherchée reste la solidité de l’équipe dirigeante. Les fonds investissent avant tout dans des entrepreneurs capables de porter une vision de long terme et de fédérer leurs équipes. La taille du marché constitue un autre critère essentiel. Les investisseurs privilégient les entreprises évoluant sur des marchés en croissance offrant un fort potentiel d’expansion.

La rentabilité, bien entendu, reste déterminante, mais elle s’accompagne désormais d’autres exigences : qualité des systèmes d’information, maîtrise des risques, transparence financière, conformité réglementaire et capacité à intégrer des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Les fonds accordent également une attention particulière aux possibilités de sortie. Dès leur entrée au capital, ils réfléchissent aux différents scénarios qui permettront de céder leur participation dans les meilleures conditions, que ce soit à un industriel, à un autre fonds ou via une introduction en Bourse.

Lire aussi | Le géant asiatique de l’emballage plastique EPL Indovida s’implante au Maroc

La gouvernance, un changement culturel parfois délicat

L’arrivée d’un fonds transforme profondément le fonctionnement de l’entreprise. La gouvernance devient plus structurée. Les conseils d’administration gagnent en importance, les reportings financiers se renforcent et les processus de décision se professionnalisent. Pour certaines entreprises familiales, cette évolution représente un véritable changement culturel. Les dirigeants doivent apprendre à partager certaines décisions stratégiques, à accepter davantage de transparence et à instaurer des mécanismes de contrôle plus rigoureux.

Cette nouvelle discipline peut parfois susciter des tensions, notamment lorsque les objectifs de croissance rapide des investisseurs se heurtent à une vision entrepreneuriale plus prudente. Mais, dans la majorité des cas, cette professionnalisation constitue un facteur déterminant de création de valeur. Elle améliore la crédibilité de l’entreprise auprès des banques, facilite les levées de fonds futures et prépare l’organisation à une croissance durable.

Un rôle appelé à devenir encore plus stratégique

Al’horizon 2030, le private equity devrait jouer un rôle encore plus important dans la transformation de l’économie marocaine. Les besoins d’investissement liés à la réindustrialisation, à la transition énergétique, à la digitalisation et aux grands projets d’infrastructures dépassent largement les capacités de financement traditionnelles. Dans ce contexte, les fonds d’investissement apparaissent comme des partenaires essentiels pour faire émerger une nouvelle génération d’entreprises capables de rivaliser sur les marchés internationaux.

Leur véritable valeur ajoutée ne réside plus seulement dans les capitaux qu’ils apportent, mais dans leur capacité à structurer les organisations, à professionnaliser la gouvernance, à accélérer les acquisitions et à ouvrir aux entrepreneurs marocains les portes des marchés mondiaux. À mesure que l’écosystème gagne en maturité, le capital-investissement s’impose ainsi comme l’un des principaux artisans de la montée en puissance des futurs champions marocains. Ceux qui réussiront demain seront sans doute les entreprises ayant su conjuguer l’audace entrepreneuriale de leurs fondateurs avec l’expertise stratégique, financière et opérationnelle de partenaires capables d’accompagner leur changement d’échelle.

Le private equity marocain en chiffres

• Plus de 300 entreprises marocaines accompagnées par des fonds de capital-investissement depuis le lancement du secteur.

• Plusieurs dizaines de milliards de dirhams levés par les sociétés de gestion opérant au Maroc depuis la création de l’industrie.

• Une durée moyenne d’investissement comprise entre 5 et 7 ans.

• Des tickets allant de quelques dizaines de millions à plusieurs centaines de millions de dirhams selon la taille de l’entreprise.

• Des taux de rendement historiquement supérieurs à ceux de nombreuses classes d’actifs, expliquant l’intérêt croissant des investisseurs institutionnels.

Source : Association Marocaine des Investisseurs en Capital (AMIC), rapports sectoriels.



Les trois grandes tendances du private equity marocain

1. Les acquisitions se multiplient

Les fonds privilégient désormais les entreprises capables de consolider leur marché.

2. L’Afrique devient le principal relais de croissance

Les investisseurs financent de plus en plus les stratégies d’expansion régionale.

3. Les introductions en Bourse reviennent au premier plan

Après plusieurs années de ralentissement, les IPO redeviennent une voie de sortie privilégiée pour les fonds.