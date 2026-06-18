Sonia Mezzour en lice pour diriger l’ASMEX

À quelques jours de l’élection à la présidence de la Confédération marocaine des exportateurs (Asmex), prévue le 23 juin prochain, Sonia Mezzour se positionne comme l’une des principales prétendantes à la succession de Hassan Sentissi. Forte d’un parcours international dans la finance, l’investissement et l’énergie, l’actuelle vice-présidente de l’organisation entend mettre son expérience au service du renforcement de la compétitivité des exportateurs marocains sur les marchés mondiaux.

Une nouvelle page s’apprête à s’ouvrir à la tête de la Confédération marocaine des exportateurs (Asmex). Après trois mandats successifs, Hassan Sentissi arrive au terme de son parcours à la présidence de l’organisation patronale et ne peut, conformément aux statuts, solliciter un nouveau mandat. La course à sa succession est donc officiellement lancée, avec plusieurs candidats en lice pour l’élection prévue le 23 juin 2026.

Parmi eux, Sonia Mezzour figure parmi les profils les plus expérimentés. Déjà vice-présidente de l’Asmex et présidente de sa Commission Financement et Assurance, elle est engagée depuis plusieurs années dans les réflexions portant sur le financement du commerce extérieur, les garanties à l’export, le trade finance et l’amélioration de la compétitivité internationale des entreprises marocaines.

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Une experte reconnue de la finance et de l’investissement

Banquière d’affaires depuis près de trois décennies, Sonia Mezzour a construit sa carrière à la croisée des secteurs public et privé. Aujourd’hui Directrice générale d’OVERSEE, banque d’affaires agréée par l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC), elle accompagne des opérations de financement et d’investissement au Maroc, en Europe et en Afrique.

Son expertise couvre notamment la structuration financière, le financement des infrastructures, les partenariats public-privé ainsi que les opérations complexes à dimension internationale. Des compétences particulièrement recherchées dans un contexte où les entreprises exportatrices doivent relever les défis de la diversification des marchés, de la compétitivité et de l’accès au financement.

Un parcours international au service du Maroc

Ingénieure diplômée de l’École Polytechnique Fédérale de Zurich (ETH Zurich), Sonia Mezzour a également mené des travaux de recherche associés à la Harvard Medical School avant de débuter sa carrière dans la banque d’affaires en Suisse. Elle a par la suite suivi un Senior Executive Program à la Harvard Business School.

Au Maroc, elle a occupé plusieurs fonctions de premier plan dans le secteur public, notamment comme conseillère du ministre de l’Énergie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement, puis comme secrétaire générale de l’ADEREE, devenue l’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique (AMEE). À ce titre, elle a contribué à la conception et à la mise en œuvre de projets stratégiques liés à la transition énergétique et au développement durable.

Son parcours l’a également conduite sur la scène internationale. Représentante du Royaume au sein de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (UNECE) à Genève, elle a été élue vice-présidente du Bureau international des spécialistes des partenariats public-privé, devenant la seule représentante africaine à ce niveau de gouvernance.

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Énergie, export et compétitivité durable

Spécialiste reconnue des questions énergétiques, Sonia Mezzour intervient régulièrement sur les enjeux liés aux énergies renouvelables, à l’efficacité énergétique, à l’hydrogène vert, à la décarbonation industrielle et au financement des infrastructures.

Son expertise dans ces domaines constitue un atout à l’heure où les exportateurs marocains doivent intégrer les nouvelles exigences environnementales et les mécanismes de décarbonation imposés par plusieurs marchés internationaux, notamment européens.

Administratrice indépendante d’une société cotée, membre de comités d’audit et stratégiques, elle défend également une vision de gouvernance fondée sur la diversité des profils, l’innovation et la résilience des organisations.

Une candidature portée par l’expérience et l’ouverture internationale

Polyglotte, maîtrisant l’arabe, le français, l’anglais, l’espagnol et l’allemand, Sonia Mezzour affiche un parcours rare mêlant expertise financière, expérience institutionnelle et réseau international. Sa candidature à la présidence de l’Asmex intervient dans un contexte où le Maroc cherche à renforcer sa présence sur les chaînes de valeur mondiales et à accélérer le développement de ses exportations.

Le scrutin du 23 juin prochain déterminera qui succédera à Hassan Sentissi à la tête de l’organisation. Pour Sonia Mezzour, l’enjeu est désormais de convaincre les membres de l’Asmex que son expérience acquise au Maroc comme à l’international peut constituer un levier pour accompagner une nouvelle étape du développement exportateur du Royaume.